Maria Esposito: “Sofia Loren viene dal nulla, se c’è riuscita lei posso farcela anch’io”

Maria Esposito a Da noi… a ruota libera parla di Sofia Loren come modello: “Lei viene dal nulla e quando vedo tutto quello che ha fatto penso: se c’è riuscita lei, perché non posso farlo io?”

C'è un filo che attraversa tutta l'intervista di Maria Esposito a Da noi… a ruota libera: la gratitudine. Verso la famiglia che ha rinunciato a qualcosa per lei, verso un personaggio che l'ha consumata dall'interno, verso una città che continua a chiamarla casa anche quando è altrove. La Rosa Ricci di Mare Fuori fa un nome non a caso: quello di Sofia Loren.

"Mi fa sognare", dice della diva. "Lei viene dal nulla e quando vedo tutto quello che ha fatto penso: se c'è riuscita lei, perché non posso farlo io?" Non è devozione da fan, è un ragionamento. L'attrice napoletana trasforma un'icona in una mappa: se esiste un percorso, può essere ripercorso. L'ambizione che ne segue è dichiarata senza pudore: "Spero un giorno di diventare un punto di riferimento per la mia generazione come lei lo è per me."

I sacrifici prima di diventare famosa

Prima della recitazione c'è stata la danza, e prima della danza ci sono stati i genitori. "I miei hanno fatto un sacco di sacrifici, anche con la recitazione. Mi hanno sempre spronata e accompagnata, li ho visti fare i salti mortali per me". Mare Fuori ha costruito il suo volto pubblico, ma il distacco da Rosa Ricci è costato. "Mi hanno pregata di restare ma purtroppo è finito il personaggio. Ci ho messo l'anima, non sapevo più a cosa aggrapparmi." Il peso di un ruolo che si incolla alla pelle, e che poi bisogna lasciare andare.

Il rapporto con Rosa Ricci, però, non è stato solo professionale. "Sono cresciuta tantissimo con lei. Ciò che mi accomuna a lei è la fragilità, il fatto che l'amore viene prima di tutto, e il suo essere combattente."

Cinque anni di tratte Roma-Napoli, ora a casa proprio nella città eterna ma l'appartenenza non è in discussione: "Qui mi sento a casa, ma resterò per sempre napoletana.". Dopo Mare Fuori, vedremo Maria Esposito nei panni di Melania Rea nella fiction dedicata al fatto di cronaca che sconvolse l'Italia.