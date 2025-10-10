Maria Esposito sarà Melania Rea nella nuova serie HBO, cosa sappiamo su cast e data di uscita

Dopo il successo di Mare Fuori, Maria Esposito è pronta a cimentarsi in un ruolo completamente diverso vestendo i panni di Melania Rea, vittima di uno degli omicidi più discussi negli ultimi anni. A vestire i panni di Salvatore Parolisi sarà Daniele Rienzo.

A sinistra, Melania Rea. A destra, Maria Esposito

Hbo continua a esplorare la cronaca nera italiana. Dopo aver puntato sul caso Tortora, prepara una miniserie sull’omicidio di Melania Rea, uno dei fatti di sangue più discussi degli ultimi anni. La protagonista sarà Maria Esposito, che dopo il successo di Mare Fuori è pronta a cimentarsi in un ruolo completamente diverso. La piattaforma americana sarebbe pronta a dare il via a un nuovo progetto ambientato tra Roma, Ascoli e Napoli, con il titolo provvisorio di "Melania".

Il cast e la possibile data di uscita

A firmare la regia della serie dedicata a Melania Rea ci sarà Stefano Mordini, già autore de La scuola cattolica, il film che raccontava il delitto del Circeo. Secondo le prime anticipazioni, Maria Esposito, amatissima dal pubblico di Mare Fuori, vestirà i panni della giovane donna uccisa nell’aprile del 2011. Accanto a lei, Daniele Rienzo interpreterà Salvatore Parolisi, il marito e caporalmaggiore dell’Esercito condannato in via definitiva per il delitto. I genitori di Melania, invece, dovrebbero essere interpretati da Carmen Pommella e Fabio De Caro.

A sinistra, Salvatore Parolisi. A destra, Daniele Rienzo che gli darà il volto nella serie HBO

Le riprese dovrebbero cominciare a metà novembre. Se così dovesse essere, sarebbe plausibile che la serie possa arrivare sugli schermi ad autunno 2027, ma per ora non ci sono conferme ufficiali da parte della produzione. L’intento, stando alle indiscrezioni, sarebbe quello di ricostruire la storia con un taglio più intimo e meno sensazionalistico, raccontando non solo il caso giudiziario ma anche il dolore e le contraddizioni che si nascondono dietro una tragedia familiare.

La vera storia di Melania Rea

Melania Rea fu trovata senza vita il 20 aprile 2011 in un bosco del teramano: secondo la sentenza, Parolisi la uccise con 35 coltellate. Una vicenda che all’epoca divise l’Italia e che oggi torna al centro del racconto televisivo internazionale, con l’obiettivo di ripercorrere una ferita ancora aperta nella memoria collettiva.