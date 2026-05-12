Enzo Paolo Turchi risponde a Carmen Russo sul tradimento: “Mi innamorai di Laura Efrikian, moglie di Morandi”

Enzo Paolo Turchi ha risposto alle parole della moglie Carmen Russo che, a proposito di tradimento, aveva dichiarato: “Non è una tragedia, non succede niente”. Il coreografo ha spiegato con ironia: “Lo dice solo oggi? Sono stato innamorato di Laura Efrikian”.

Enzo Paolo Turchi ha risposto a Carmen Russo dopo le sue recenti dichiarazioni sulla fedeltà di coppia. La showgirl, ospite di Da Noi… A Ruota Libera, ha parlato del tradimento e ha spiegato di non vederlo come una "tragedia" per il loro rapporto, anzi, secondo il suo punto di vista potrebbe anche essere in qualche modo positivo.

"Io le donne le amo", ha spiegato il coreografo nello studio de La Volta Buona, ospite della puntata del 12 maggio. Rispondendo a Caterina Balivo, Enzo Paolo Turchi ha reagito con ironia alle recenti dichiarazioni della moglie: "Lo dice solo oggi? Dove posso andare alla mia età? Torno avvilito, non arzillo". Ha anche ammesso di aver avuto un interesse per Laura Efrikian, attuale moglie di Gianni Morandi: "Sono stato innamorato di questa donna, glielo confesso dopo un po' di anni che ci conosciamo, alla faccia di Carmen".

Le parole di Enzo Paolo Turchi arrivano come "ripicca" a quelle della moglie, che ha parlato del tradimento non come una "tragedia", ma come qualcosa che potrebbe anche aiutare il rapporto: "Se lui mi torna un può più arzillo di prima, perché no? In fondo non succede niente. Lo dico sempre con una certa ironia. Non siamo una coppia aperta, anzi, sono 44 anni di amore, confronti e litigate". Quanto alla gelosia: "Quando si ama si è gelosi, è inevitabile. Hai paura di perdere qualcosa e quindi ti guardi sempre intorno".

Ma quale è il segreto del loro amore? A svelarlo erano stati proprio loro, ospiti de La Volta Buona, raccontando al pubblico anche un piccolo "trucchetto" per la vita di tutti i giorni: "A casa Carmen è un'altra persona, le cose vanno fatte in un certo modo, il suo. Io metto i tappi nelle orecchie e lei è convinta che io l’ascolti". E con ironia aveva aggiunto: "I mariti fanno così, si chiudono in un angolo col tempo e fingono di ascoltare. È vero che mi ha salvato ma ora mi sta distruggendo".