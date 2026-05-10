Carmen Russo e il rapporto con Enzo Paolo Turchi: “Il tradimento non è una tragedia, non succede niente”

Carmen Russo, legata da oltre 40 anni a Enzo Paolo Turchi, ha parlato del tradimento: “Non è una tragedia. Arrivati a questo punto, perché no? In fondo non succede niente”. E sulla gelosia: “È inevitabile”.

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi sono una coppia da oltre 40 anni. In più occasioni la showgirl e il marito hanno parlato del loro rapporto, vissuto davanti alle telecamere: dai momenti di difficoltà ai segreti per farlo durare negli anni, passando per il sentimento della gelosia e il tradimento.

Ospite del programma Da Noi… A Ruota Libera, la showgirl ha parlato apertamente della sua visione riguardo la vita di coppia, in particolare il tradimento: "Non è una tragedia. Non siamo giovanissimi, abbiamo avuto una vita molto intensa di amore e di passione. Arrivati a questo punto, se lui mi torna un può più arzillo di prima, perché no? In fondo non succede niente". Carmen Russo non sembra quindi contraria al tradimento, anzi, crede che in qualche modo potrebbe fare bene al rapporto di coppia: "Lo dico sempre con una certa ironia. Non siamo una coppia aperta, anzi, sono 44 anni di amore, confronti e litigate". Quanto alla gelosia: "Quando si ama si è gelosi, è inevitabile. Hai paura di perdere qualcosa e quindi ti guardi sempre intorno".

Ma quale è il segreto del loro amore? A svelarlo erano stati proprio loro, ospiti de La Volta Buona, raccontando al pubblico anche un piccolo "trucchetto" per la vita di tutti i giorni: "A casa Carmen è un'altra persona, le cose vanno fatte in un certo modo, il suo. Io metto i tappi nelle orecchie e lei è convinta che io l’ascolti". E con ironia aveva aggiunto: "I mariti fanno così, si chiudono in un angolo col tempo e fingono di ascoltare. È vero che mi ha salvato ma ora mi sta distruggendo".