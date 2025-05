video suggerito

Enzo Paolo Turchi: "A casa Carmen Russo è un'altra persona, metto i tappi nelle orecchie e fingo di ascoltarla" Ospiti de La Volta Buona, Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi hanno parlato dei segreti del loro amore, che dura da oltre 40 anni. Il coreografo ha svelato un piccolo 'trucchetto': "Metto i tappi nelle orecchie a casa e fingo di ascoltarla".

A cura di Elisabetta Murina

Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo hanno svelato i segreti del loro amore, che dura da oltre 40 anni. Ospiti de La Volta Buona, nella puntata del 21 maggio, hanno ripercorso la loro storia e il coreografo, in passato concorrente del Grande Fratello, ha svelato anche un piccolo trucchetto che mette in pratica a casa con la moglie.

Il segreto dell'amore con Carmen Russo

Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo sono una coppia da oltre 40 anni e insieme sono diventati genitori di Maria. A Caterina Balivo, il coreografo ha parlato del segreto del loro amore e di un piccolo trucchetto che utilizza, condividendolo con tutte le coppie all'ascolto: "A casa Carmen è un'altra persona, le cose vanno fatte in un certo modo, il suo. Io metto i tappi nelle orecchie e lei è convinta che io l’ascolti". E con ironia ha poi aggiunto: "I mariti fanno così, si chiudono in un angolo col tempo e fingono di ascoltare. È vero che mi ha salvato ma ora mi sta distruggendo".

La difficile infanzia di Enzo Paolo Turchi

Enzo Paolo Turchi ha spiegato di voler dare a sua figlia Maria "tutto quello che io non ho avuto", non tanto da un punto di vista materiale quanto affettivo. Il coreografo ha poi parlato della sua famiglia, che non è stata presente quando era un bambino: "Ho ‘condannato' i miei genitori quando ero piccolo. Mia madre spariva anche per 10 giorni, non la vedevo, restavo solo con i miei fratelli. Aveva perso un po' il cervello dopo la morte di due figli in guerra". Le condizioni economiche erano difficili, così ha iniziato a lavorare molto giovane: "Non c'era cosa mangiare, a 8 anni ho iniziato a lavorare, facevo le pulizie in una bisca per 20 lire al giorno. Quella è stata la mira fortuna perché ho iniziato a dire che potevo migliorare e andare avanti".