video suggerito

L’ex vincitore di Amici Gabriele Esposito si sposa, la romantica proposta del compagno Andrea Pappalettera Gabriele Esposito si sposa. L’ex vincitore di Amici, nel 2025 nella categoria ballo, ha ricevuto la proposta di matrimonio dal compagno Andrea Pappalettera. Il romantico video su Instagram. I due sono una coppia da più di 4 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gabriele Esposito si sposa. L'ex ballerino di Amici, vincitore del talent nel 2015 nella categoria danza, convolerà presto a nozze con il compagno Andrea Pappalettera. La romantica proposta di nozze alle Maldive, quando sulla sabbia è comparsa la scritta "mi vuoi sposare?", poi pubblicata su Instagram. I due sono una coppia dal 2020, anno in cui si sono conosciuti e innamorati.

La romantica proposta di matrimonio alle Maldive

È stato Andrea Pappalettera a chiedere a Gabriele Esposito di diventare ufficialmente suo marito. Per farlo ha scelto una location romantica e una modalità che ha reso il tutto ancora più speciale. Duane una vacanze alle Maldive, il ballerino ha scritto sulla sabbia "Mi sposi? e ha ripreso frase dall'alto, per renderla ancora più speciale. Il diretto interessato ha subito accettato emozionato. I due sono una coppia da quattro anni: si sono conosciuti e innamorati nel 2020, durante il periodo del lockdown.

La storia d'amore tra Andrea Pappalettera e Gabriele Esposito

Gabriele Esposito è un ballerino di professione e si è fatto conoscere dal pubblico nel 2025, quando ha vinto la categoria ballo ad Amici. A trionfare in quella di canto era stato Sergio Sylvestre. Nel 2020 il ballerino ha conosciuto il suo attuale compagno Andrea Pappalettera, con cui convolerà presto a nozze, a sua volta ballerino. I due hanno da poco festeggiato 4 anni di amore, come testimoniano alcuni scatti insieme condivisi su Instagram lo scorso agosto. Nel 2023 le presentazioni in famiglia, che avevano emozionato Pappalettera. "Questo giorno è stato così speciale per me. Incontro per la prima volta tutta la famiglia del mio ragazzo e mi sono sentita amata e questo è tutto quello che ho sempre voluto", aveva scritto sui social in occasione di quella giornata.