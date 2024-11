video suggerito

Federica Pellegrini: “Matteo Giunta non voleva stare con me, ci ho messo mesi a fargli dire di sì” Nella puntata di Ballando con le stelle di sabato 16 novembre, Federica Pellegrini dedica la sua coreografia al marito Matteo Giunta. Quindi, tornando sui pettegolezzi relativi all’inizio della loro storia e al presunto tradimento ai danni dell’ex Filippo Magnini, precisa: “Non voleva stare con me, ci ho messo mesi a fargli dire di sì”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

40 CONDIVISIONI condividi chiudi

Federica Pellegrini dedica la coreografia realizzata nella puntata di Ballando con le stelle di sabato 16 novembre al marito Matteo Giunta, sposato nel 2022. La loro relazione, diventata la più importante della sua vita, comincio all’insegna del gossip. All’epoca, la Divina era appena uscita dal lungo legame con Filippo Magnini, cugino di Giunta. Quando la relazione con Matteo cominciò, cominciarono anche i pettegolezzi a proposito di un tradimento ai danni dell’ex compagno. Federica smentì con forza quelle indiscrezioni e, anche oggi, conferma che il legame con Matteo sarebbe cominciato dopo la rottura con Filippo. Ma precisa che, prima dei due a innamorarsi, dovette faticare a lungo per convincere Giunta a dare al loro rapporto una possibilità.

Federica Pellegrini raconta com’è cominciato l’amore con Matteo Giunta

Nella clip registrata prima della sua esibizione a Ballando, Federica ha raccontato com’è cominciata la storia con suo marito: “Matteo e io ci siamo conosciuti tanti anni fa. Lui nuotava e ha 6 anni più di me. Era un bel ragazzino che faceva le Nazionali, era un nome chiacchierato nell’ambiente. Poi non l’ho più visto perché lui ha smesso di nuotare molto giovane. Nel settembre 2012 abbiamo cominciato a lavorare insieme. Quando qualcosa è cambiato nel mio sguardo verso di lui? Io uscivo da una storia importante di tanti anni e noi continuavamo a lavorare insieme come allenatore e atleta. Passato tutto il patimento per questa storia finita, mi sono risvegliata una mattina e ho detto ‘Che bel figliolo!’”.

Federica Pellegrini: “Dicevo chiaramente a Matteo Giunta che volevo stare con lui”

Federica ha quindi raccontato di essere stata esplicita con Matteo a proposito dei suoi sentimenti per lui. L’ex allenatore, però, avrebbe preferito che il loro legame restasse esclusivamente sul piano professionale: “Ci ho messo mesi per farlo abdicare. Mesi. Ma non mesi di ‘Non ho capito cosa mi sta dicendo’. Mesi proprio…mesi. Perché Matteo è una persona molto seria, soprattutto nel lavoro. Quindi era un tema delicato. Lui non voleva mettermi in difficoltà e mettersi in difficoltà, quindi ha resistito fin quando ha potuto. Poi ha capito finalmente che doveva mettere davanti la sua felicità, che non sarebbe stato puro divertimento e quindi si è lasciato andare. Ma ho sudato, eh?”.