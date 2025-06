Il calciatore del Manchester United De Ligt in crisi con la moglie, il gossip: “Procedure di divorzio in corso”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Matthijs De Ligt e AnneKee Molenaar verso il divorzio. L'ex calciatore della Juve (ora difensore nel Manchester United) e la moglie, che sono convolati a nozze lo scorso giugno, starebbero attraversando un momento di crisi. Secondo il The Sun, la coppia avrebbe avviato le procedure per il divorzio e l'amore sarebbe arrivato ormai al capolinea, senza possibilità di tornare indietro.

"De Ligt e AnneKee verso il divorzio dopo un anno", l'indiscrezione

L'indiscrezione sulla crisi del loro matrimonio arriva dall'Olanda. L'esperto di gossip Reality FBI ha raccontato sui social che la coppia, sposata da un anno circa, avrebbe dovuto organizzare una festa per parenti e amici ma all'ultimo si sarebbe tirata indietro per "motivi familiari". Motivi che, in realtà, nasconderebbero qualcosa di più profondo. Secondo il The Sun, infatti, il calciatore del Manchester e la modella sarebbero attraversando una crisi destinata a non rientrare, tanto che sul sito inglese si parla addirittura di "procedure di divorzio in corso".

Le motivazioni della crisi tra De Ligt e AnneKee

Al momento i diretti interessati non si sono esposti pubblicamente sui gossip che circolano sul loro conto, senza quindi confermare o smentire la presunta crisi. Sui social, però, non si mostrano insieme da diverso tempo: l'ultima foto di coppia pubblicata su Instagram risale a inizio maggio. Il calciatore del Manchester United si trova ora in vacanza alla Barbados insieme a un compagno di squadra, come testimoniano alcuni scatti, mentre AnneKee è stata avvistata insieme all'amica Jetteke van Lexmond. Quanto alle motivazioni del loro allontanamento, sempre l'esperto di gossip olandese, parla di una inconciliabilità di abitudini: "A quanto pare De Ligt non riesce a sopportare più il suo modo di vivere la spiritualità".