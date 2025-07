Il Liverpool spiega perché non ha ritirato subito la maglia di Diogo Jota: “Era fondamentale coinvolgere Rute”

Il club ha reso eterno il numero 20 in memoria dell’attaccante portoghese, morto in un incidente insieme al fratello André: “È un tributo unico”. E ha spiegato perché l’annuncio non è arrivato subito.

Il Liverpool ha ufficialmente ritirato la maglia numero 20 di Diogo Jota, morto il 3 luglio scorso in un tragico incidente stradale in Spagna nel quale ha perso la vita anche il fratello minore André Silva. L'annuncio era atteso, chiesto a gran voce dai tifosi, e ora è realtà: nessun calciatore o calciatrice del club potrà più indossare quel numero, né nella prima squadra né nelle giovanili.

"Era il numero che indossava con orgoglio e distinzione, portandoci a innumerevoli vittorie e Diogo Jota sarà per sempre il numero 20 del Liverpool Football Club". Con questa frase si apre il comunicato con cui i Reds hanno annunciato la decisione, maturata anche dopo aver coinvolto in modo diretto la moglie del calciatore, Rute, sposata appena 10 giorni prima di morire, e la famiglia. "Dopo aver consultato sua moglie, Rute, e la sua famiglia – si legge ancora nella nota – il club può annunciare che il numero della squadra verrà ritirato in onore e memoria di Diogo a tutti i livelli, compresi LFC Women e Academy".

Una scelta storica. È la prima volta che il Liverpool ritira il numero di maglia di un calciatore. In passato era stato ritirato solo il numero 96, in memoria delle vittime della tragedia di Hillsborough del 1989.

A spiegare il perché dell'attesa tra la morte e l'annuncio del ritiro della maglia è stato Michael Edwards, CEO di FSG Football, che ha sottolineato quanto fosse fondamentale il coinvolgimento della famiglia di Jota: "Per noi era di fondamentale importanza coinvolgere la moglie di Diogo, Rute, e la sua famiglia nella decisione e assicurarci che fossero i primi a sapere delle nostre intenzioni. Ritirando questo numero, lo rendiamo eterno e quindi mai dimenticato. Diogo si è unito a noi nel 2020 e ha indossato, con onore, orgoglio e affetto, il numero 20. Sarà per sempre il nostro numero 20".

Una carriera breve, ma intensa: gol, trofei e l'amore dei tifosi

Arrivato ad Anfield nel 2020 dal Wolverhampton, Diogo Jota ha indossato solo il numero 20 con la maglia del Liverpool. In cinque stagioni ha collezionato 182 presenze, 65 gol e 26 assist, contribuendo in modo decisivo ai successi della squadra.

Con lui in campo i Reds hanno vinto una Premier League, due Coppe di Lega, una Coppa d'Inghilterra e una Community Shield. Solo poche settimane fa aveva celebrato il titolo nazionale con i compagni di squadra.

Amato dalla tifoseria, è rimasto nel cuore dei supporter anche per il suo modo di essere. Dopo la tragedia, sui social si è moltiplicata la richiesta di ritirare la maglia numero 20. Un coro virtuale guidato dalla frase simbolo del club: "You'll never walk alone". Proprio quella che Jota aveva usato nel 2020 per annunciare il suo arrivo a Liverpool.

Con il ritiro della maglia, dopo aver fatto sapere che pagherà alla famiglia gli stipendi degli anni residui di contratto del compianto calciatore portoghese, il Liverpool ha dato un altro segnale forte: non sarà dimenticato chi ha fatto la differenza sul campo e nella vita del club. Diogo Jota, per tutti, resterà per sempre il numero 20 dei Reds.