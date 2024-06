video suggerito

Kroos mostruoso in Germania-Scozia, sfiora la perfezione: commette un solo errore In Germania-Scozia, partita d’esordio degli Europei, eccezionale prestazione di Toni Kroos, con una media di passaggi riusciti impressionante. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sul travolgente esordio della Germania agli Europei c'è la firma di Toni Kroos. Il faro del centrocampo tedesco ha sfoderato una prestazione praticamente perfetta nel 5-1 rifilato dai padroni di casa alla Scozia. I numeri confermano la serata speciale del giocatore del Real Madrid che ha già annunciato il ritiro dal calcio giocato dopo Euro 2024.

Toni Kroos eccezionale contro la Scozia, la statistica eccezionale

Una prestazione in crescendo quella di Kroos che negli 80′ in cui è rimasto in campo, non ha avuto rivali. La sua precisione e accuratezza dei passaggi è fotografata dai numeri: nel primo tempo 50 passaggi, tutti riusciti per il calciatore della Germania che sono diventati poi 102 complessivamente nella ripresa. Solo uno l'errore di Toni, in fase d'impostazione, con un passaggio per Kimmick, poco mobile e anticipato da un avversario. Una piccola macchia.

Insomma un solo errore, per il 99% di passaggi riusciti. Un dato enorme che è la percentuale di completamento più alta mai fatta mai registrare da parte di qualsiasi giocatore che abbia tentato più di 100 passaggi in una partita degli Europei dal 1980. Qualora ce ne fosse bisogno dunque, ecco la conferma dell'eccezionalità di Kroos che ha effettuato 8 lanci lunghi e un cross tutti andati a buon fine.

Tutti in piedi per Toni Kroos dopo Germania-Scozia

Da applausi in particolare il lancio che ha permesso a Kimmick, uno dei suoi compagni preferiti in termini di assistenza di liberarsi sulla corsia e mettere al centro un pallone perfetto per Wirtz che di gran carriera ha pescato il jolly con una conclusione di prima intenzione.

Non è un caso che il pubblico di Monaco e dell'Allianz Arena si sia alzato in piedi, al momento della sua uscita per dedicargli una standing ovation. Un modo perfetto per lui e per la Germania per iniziare gli Europei.