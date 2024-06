video suggerito

La Germania fa paura, pokerissimo al debutto a EURO 2024: Scozia mai in partita La Germania vince la gara d’esordio a EURO 2024 con un pokerissimo alla Scozia: in gol Wirtz, Musiala, Havertz, Füllkrug e Can. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Germania vince la gara d'esordio a EURO 2024 con un pokerissimo alla Scozia e da Monaco arriva un messaggio chiaro alle avversarie: la nazionale tedesca vuole vincere. Wirtz, Musiala, Havertz, Füllkrug e Can sono i quattro marcatori della notte bavarese per la selezione di Julian Nagelsmann, che ha dettato il ritmo del match fin dai primi minuti e ha messo al sicuro il risultato già nel primo tempo.

La nazionale tedesca ha iniziato subito col piede sull'acceleratore e ha messo in mostra sia i suoi gioiellini offensivi che un'ottima organizzazione tattica, buona pressione e fisicità.

L'avvio della Germania è bruciante, che è andato a riposo avanti di tre gol: Wirtz ha aperto i conti con un tiro dal limite, Musiala ha infilato la palla sotto la traversa dopo una bellissima azione corale mentre Havertz è stato freddo a realizzare un calcio di rigore.

Leggi anche Allarme bomba nella fan zone di Berlino prima della partita Germania-Scozia: trovato uno zaino sospetto

In occasione del penalty assegnato ai tedeschi è stato espulso Ryan Porteous, che ha lasciato in 10 i suoi compagni e ha decretato la fine del match con 45 minuti di anticipo. Nella ripresa la Germania trova il poker con Füllkrug, appena entrato al posto di Havertz, e amministrare il risultato tentando comunque di trovare altri gol.

Nel finale Sané ha provato per due volte ma non è riuscito a trovare la porta di Gunn. La Scozia è riuscita ad accorciare le distanze con l'autogol di Antonio Rudiger a pochi minuti dal 90′ ma nel recupero Emre Can piazza la manita per la Germania.

Il tabellino di Germania-Scozia

RETI: 10′ Wirtz, 19′ Musiala, 46′ Havertz, 68′ Füllkrug, 87′ Rudiger (OG), 93′ Can.

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rudiger, Tah, Mittlestadt; Andrich (46′ Gross), Kroos (80′ Emre Can); Musiala (73′ Muller), Gundogan, Wirtz (63′ Sané); Havertz (63′ Fullkrug). Ct: Julian Nagelsmann.

SCOZIA (5-4-1): Gunn; Ralston, Porteous, Hendry, Tierney, Robertson; McTominay, McGregor (67′ Gilmour), Christie (80′ Shankland), McGinn (67′ McLean); Adams (46′ Hanley). Ct: Steve Clarke.

ARBITRO: Clement Turpin (FRA).