Arianna Manfredini nella storia del volley, a 13 anni debutta in Serie A: mai nessuno come lei Entrando in campo a 13 anni, 4 mesi e 24 giorni durante la sfida per la pool salvezza di A2, la baby-pallavolista di Casalmaggiore, Arianna Manfredini, è diventata la più giovane giocatrice di sempre ad esordire in un match di Serie A del volley italiano.

A cura di Michele Mazzeo

Arianna Manfredini, pallavolista classe 2011, ha riscritto la storia del volley italiano. L'ingresso in campo con la maglia di Casalmaggiore nella sfida della pool salvezza di A2 contro Concorezzo l'ha resa infatti la più giovane giocatrice di sempre ad esordire nella Serie A della pallavolo femminile. Con i suoi 13 anni, 4 mesi e 24 giorni nel momento in cui è entrata sul terreno di gioco nelle fasi finali del match, il baby-libero della formazione lombarda ha infatti battuto i precedenti record di precocità per quel che riguarda i massimi livelli del campionato nazionale di volley compreso quello della leggenda Francesca Piccinini che esordì a 14 anni compiuti (ma in A1).

Lo storico record è stato celebrato nell'immediato sia dalle più ‘vecchie' compagne di squadra che hanno accolto con sorrisi e abbracci l'ingresso in campo della giovanissima collega nonché dal pubblico di casa che ha accompagnato con un lungo applauso il suo precocissimo debutto assoluto tra le grandi. Un evento che anche lo stesso Casalmaggiore ha voluto evidenziare con un lungo ed emozionante post pubblicato sugli account ufficiali social del club.

"Nella partita di ieri contro Concorezzo, è successo qualcosa di stupendo ed emozionante. Nel terzo set, con Casalmaggiore avanti 24-16, dalla panchina rosa entra in campo, al posto di Giorgia Faraone, la numero due Arianna Manfredini.

Arianna, giocatrice della Casalmaggiore Ostiano già presente nella panchina di Casalmaggiore in questa stagione, ha letteralmente fatto la storia…classe 2011, con i suoi 13 anni e 4 mesi, è la giocatrice più giovane in assoluto ad aver calcato un campo in una partita ufficiale di Serie A!!! Pronta ad entrare in campo ormai da giorni, la giovane Arianna è entrata in campo accompagnata da un applauso scrosciante di tutti i presenti al PalaRadi e dagli abbracci e i sorrisi delle sue compagne di squadra come si può vedere dagli scatti.

Dopo questa parentesi storica, Arianna oggi pomeriggio, domenica 30 marzo, affronterà la finale 3/4 posto del campionato territoriale per la categoria U16.

‘Essere la più giovane giocatrice ad entrare in Serie A è un traguardo straordinario, che rappresenta il frutto di tanto impegno. Ora sono pronta ad affrontare nuove sfide e a dare il massimo per la finale di domani'. Queste le parole di un'Arianna emozionata (come tutti i presenti al palazzetto) ma lo stesso determinata ed entusiasta. Brava Arianna continua così!!! Sei nella storia!!!

Come Volleyball Casalmaggiore non possiamo nascondere l'orgoglio per questa giocatrice e per le sue compagne che, sino alla partita di stasera, 29 marzo, hanno accompagnato le partite interne delle loro ‘colleghe più grandi‘" recita infatti il post con cui Casalmaggiore ha celebrato lo storico record messo a referto da Arianna Manfredini debuttando in Serie A di volley ad appena 13 anni.