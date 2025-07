Marc Marquez domina anche il GP Germania: gara a eliminazione, solo 10 piloti al traguardo

Marc Marquez trionfa pure al Sachsenring. Il leader del Mondiale vince una gara ad eliminazione. Sul podio del GP Germania di MotoGP anche Alex Marquez e Bagnaia. Solo dieci piloti al traguardo, ritiri dolorosi per Bezzecchi e Di Giannantonio, caduti quando erano entrambi sul podio.

Ottima partenza di Marquez, volano Di Giannantonio e Bezzecchi in avvio

Marc Marquez parte bene e mantiene la prima posizione. Bezzecchi è una scheggia e balza al secondo posto, le seguono Di Giannantonio e Alex Marquez. Bagnaia guadagna quattro posizioni al via, è settimo dopo poche curve. Di Giannantonio poi passa Bezzecchi che deve tenere a bada Alex Marquez e Acosta, mentre il leader del campionato prova la fuga.

I piloti in pista sono solo diciotto. In quindici vanno a punti e all'alba del quarto giro sono ‘solo' sedici i piloti a punti, perché cadono Olivera e soprattutto Acosta, che era partito molto bene. Bagnaia sale quinto. Marquez guida con parsimonia, aumenta sempre il suo vantaggio sugli altri piloti, ma senza esgerare. Seguono Di Giannantonio e Bezzecchi. Aldeguer, pilota del Team Gresini, infila prima Marini e poi con un bel sorpasso pure Binder. Aldeguer poi supera pure Miller ed è ottavo.

Di Giannantonio cade e getta il podio

Di Giannantonio sbaglia a curva 1, cade e vanifica una gara che era praticamente perfetta. Peccato per l'italiano, che aveva il podio in pugno. Poco dopo cade pure Zarco, i piloti in pista sono 14, compreso Savadori, che era caduto subito ma aveva ripreso la via della pista. Di Giannantonio, grazie alla caduta del francese, scivolato nello stesso punto, nonostante percorre 19 giri su 30 chiuderà quindicesimo e quindi otterrà un punto.

Sbaglia pure Bezzecchi, Marini rimonta

In curva 1 cade pure Bezzecchi, che era salito al secondo posto. Nel giro seguente fuori pure Ogura e Mir, e pure Savadori, che dopo la seconda caduta si ritira. In pista restano dieci piloti. Luca Marini è molto bravo, sale al sesto posto superando Binder e Miller.

Marquez vince per la 12ª volta il GP Germania

Marc Marquez si prende pure il Gran Premio di Germania, che conquista per la dodicesima volta! Sul podio il fratello Alex, secondo, e Bagnaia. Quarto Quartararo, poi Aldeguer e Marini. 69° successo in MotoGP per lo spagnolo, che supera il grande Giacomo Agostini e ora mette nel mirino Valentino Rossi.