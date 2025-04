Evra ha una nuova carriera, farà il suo debutto in MMA a Parigi: si sta allenando da dieci anni

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Dopo aver vinto tutto nel mondo del calcio Patrice Evra comincerà presto una nuova carriera sportiva, assecondando una passione che ha sempre coltivato: venerdì 23 maggio l'ex giocatore farà il suo debutto in MMA al PFL Paris, alla Accor Arena, segnando la sua prima volta nel combattimento. La Professional Fighters League ha annunciato che tra i protagonisti ci sarà anche il francese che si è allenato duramente negli ultimi anni per poter partecipare alla competizione.

Dopo i campi da calcio Evra si prepara a conquistare anche il ring che lo ha visto già protagonista qualche anno fa, in un contro di boxe. Questa volta debutterà in MMA affiancato dall'amico e superstar Cédric Doumbé in un training camp che attirerà nuovi appassionati. Non si conosce ancora il nome dell'atleta con il quale si scontrerà.

Evra combatterà per la prima volta in MMA

Una novità assoluta per tutti i tifosi che fino a questo momento lo avevano visto soltanto con il pallone tra i piedi. In realtà Evra ama il mondo del combattimento e già una volta aveva partecipato a un incontro di boxe senza però continuare il suo percorso. Questa volta invece fa sul serio e la MMA potrebbe essere la sua nuova strada. Da anni l'ex calciatore si allena per poter essere pronto e tra un mese ci sarà il suo debutto a Parigi.

Sarà uno spettacolo imperdibile, ma il nome del suo avversario verrà svelato soltanto prossimamente, come hanno annunciato gli organizzatori dell'evento. La passione del francese ha radici lontane e dal 2016 si allena costantemente assieme al campione Cédric Doumbé, suo connazionale che ha vinto diversi titoli in questo sport. Evra si è ritirato ufficialmente dal calcio nel 2019 e da allora è apparso soltanto in qualche partita di beneficenza, ma adesso tornerà a competere tra i professionisti in una veste diversa.