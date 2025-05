video suggerito

Di Canio sdegnato dall'atteggiamento dell'Inter: "Inammissibile, incomprensibile, inaccettabile" L'ex calciatore ha sintetizzato in tre parole un giudizio molto severo sull'atteggiamento del primo tempo dell'Inter che ha condizionato tutta la partita contro il PSG. È finita malissimo: non hanno salvato "né dignità né onore!", per dirla alla Di Canio.

"Inammissibile, incomprensibile, Inaccettabile". Paolo Di Canio sintetizza con queste tre parole la pesante sconfitta subita dall'Inter in finale di Champions contro il Paris Saint-Germain. Désiré Doué è il ragazzo di 19 anni che le ha fatto due gol, devastando la difesa sulla quale i nerazzurri avevano costruito la qualificazione e il percorso fino alla gara clou dell'Allianz Arena di Monaco di Baviera. Luis Enrique ha dato una lezione di calcio a Simone Inzaghi: il suo piano ha funzionato, gli avversari ne sono stati risucchiati come nelle sabbie mobili. È stato un lento stillicidio che ha portato al tonfo fragoroso.

"Ci aspettavamo un'Inter battagliera – ha aggiunto l'ex calciatore della Lazio nel fare la disamina del disastro -. Eppure l'Inter aveva dimostrato di saper soffrire contro squadre come Bayern Monaco e Barcellona. Invece contro il PSG non si è visto nulla di tutto ciò". È solo l'incipit di un giudizio molto severo sull'atteggiamento del primo tempo che ha condizionato tutta la partita: due gol incassati in venti minuti sono stati un bruttissimo colpo che hanno piegato in due l'Inter. L'impressione è stata solo una: che fosse già finita lì e che le cose sarebbero andate anche peggio. Così è stato.

"Ripeto quel che avevo detto alla fine del primo tempo – ha incalzato Di Canio -. L'atteggiamento iniziale dell'Inter è incomprensibile e inaccettabile. Barella che non copre un calcio d'angolo, Dimarco che si gira su Doué. Cose del genere in una finale di Champions non si possono vedere. È stata una partita devastante per l'Inter. Per me il primo tempo dell'Inter è inaccettabile e lo ripeto. Non faccio analisi psicologiche, le farà Inzaghi. Il secondo è stato un gioco da ragazzi per il Psg".

La squadra di Luis Enrique, che pure aveva dato un segnale chiaro battendo il calcio d'inizio, ha fatto quel che poteva/voleva sfoderando una condotta di gara e un'interpretazione tattica micidiali. La formazione di Simone Inzaghi è stata schiacciata all'indietro e non è mai riuscita a trovare la soluzione di gioco giusta per spezzare quell'assedio.

"Vedere un primo tempo giocato in quel modo – aveva esclamato durante l'intervallo Di Canio, sperando che Inzaghi toccasse i tasti giusti per dare una scossa al gruppo -. Sui gol subiti non c'è aiuto reciproco. Escono piano in pressing. Sono gol da calcetto… troppo facili! È inconcepibile! Non si copre per cercare di prendere un calcio d'angolo, arriva la ripartenza, palla sul secondo palo, giustamente Dimarco era stretto non esce in pressione, si gira di schiena". È finita malissimo: non hanno salvato "né dignità né onore!", per dirla alla Di Canio.