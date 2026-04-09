Folle calcio d’inizio in PSG-Liverpool, pallone scagliato direttamente sul fondo: “È inaccettabile”

Ally McCoist è rimasto tra lo schifato e l'inorridito, quando ha visto il calcio d'inizio del secondo tempo di PSG-Liverpool scaraventato direttamente sul fondo da Vitinha. "Non posso credere di aver visto una cosa del genere, è inaccettabile", ha esclamato l'ex bomber dei Rangers, che commentava in diretta il match di andata dei quarti di finale di Champions League vinto dai francesi per 2-0. Darren Fletcher, che era al suo fianco, ha rincarato la dose: "Che assoluto spreco di tempo".

Ovviamente entrambi sapevano bene che quel modo di dare il via al gioco era una tattica precisa del PSG di Luis Enrique, ma qualcosa è chiaramente andato storto. Lo stesso McCoist ha infatti aggiunto: "Vitinha stava sicuramente cercando di mandare il pallone in fallo laterale, non ci può essere altra ragione. Ma la miglior squadra al mondo in termini di passaggio del pallone combina tutto questo?".

Luis Enrique durante PSG–Liverpool di Champions League

Perché il PSG ha battuto in quel modo il calcio d'inizio contro il Liverpool: è una tattica eseguita male

In effetti, basta andare a rivedere altre situazioni analoghe del PSG in passato per capire che il calcio d'inizio di mercoledì sera contro il Liverpool è stato solo apparentemente una follia improvvisa: fa parte di una tattica che la squadra campione di Francia usa da un po' di tempo sotto la gestione Luis Enrique. Nella routine ‘normale', sia all'inizio di un tempo sia dopo aver subìto gol, il giocatore che rimette la palla in gioco (spesso Vitinha, vista la precisione del suo calcio) la spedisce intenzionalmente in fallo laterale molto in profondità, ovvero il più possibile vicino alla bandierina del calcio d'angolo.

Lo scopo è chiaramente quello di mettere immediatamente la squadra avversaria sotto pressione alta, facendola ripartire da una posizione scomoda con una rimessa di gittata breve come è quella fatta con le mani. Inoltre è chiaro che questa soluzione fa guadagnare campo senza rischiare un possesso centrale che potrebbe far perdere subito il pallone, rischiando di essere infilati dopo pochi secondi. Non è qualcosa che ha inventato il PSG, anche se ad alto livello è la squadra di Luis Enrique ad usarlo in maniera abbastanza continuativa (lo ha fatto anche nella finale di Champions contro l'Inter dello scorso anno).

Ovviamente la premessa della tattica in questione è che non si sbagli la traiettoria del calcio: occorre una certa precisione, soprattutto se si cerca la massima profondità. Altrimenti si finisce per assistere a quello che McCoist ha definito il peggior inizio di secondo tempo cui abbia assistito al Parc des Princes negli ultimi anni…