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Troppo PSG per il Liverpool, l’Atletico Madrid espugna Barcellona: doppio 2-0 nell’andata dei quarti di Champions

Il PSG batte il Liverpool 2-0 al Parco dei Principi dominando la gara. Colpo dell’Atletico Madrid, che vince 2-0 in casa del Barcellona nell’andata dei quarti di Champions League.
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A cura di Michele Mazzeo
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Si chiude con due vittorie pesantissime il quadro delle gare d'andata dei quarti di finale di Champions League. Al Parco dei Principi il PSG batte 2-0 il Liverpool e lo fa con un margine che, per quanto visto in campo, sta quasi stretto alla squadra di Luis Enrique. I campioni d'Europa in carica sbloccano la partita già all'11' con Desiré Doué e la chiudono nella ripresa con una giocata da fuoriclasse di Khvicha Kvaratskhelia, protagonista assoluto della notte parigina.

Il dato che racconta meglio la partita è un altro: il migliore dei Reds è stato Giorgi Mamardashvili, decisivo in più occasioni per evitare un passivo ancora più pesante. Il Liverpool, presentatosi a Parigi con una difesa a cinque e rimasto a lungo schiacciato e senza vere soluzioni offensive, è riuscito a produrre il primo tiro solo nel secondo tempo. Un 2-0 che lascia formalmente aperto il discorso qualificazione, ma consegna il primo atto della sfida in modo netto ai francesi.

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La sorpresa più grande arriva però dalla Spagna, dove l'Atletico Madrid passa 2-0 in casa del Barcellona e si prende un vantaggio importante in vista del ritorno al Metropolitano. La squadra di Simeone soffre nella prima parte di gara, resiste alle accelerazioni di Yamal e alle occasioni create dai blaugrana, poi cambia la partita nel finale del primo tempo. L'episodio chiave è l'espulsione di Pau Cubarsì, trasformata quasi subito nella punizione capolavoro di Julian Alvarez. Da lì in poi il copione diventa quello più gradito al Cholo: blocco basso, densità, sofferenza controllata e ripartenze. Nella ripresa il Barcellona prova a rientrare, colpisce anche una traversa e sfiora il pari, ma nel momento di massimo sforzo lascia spazio alla ripartenza che porta al raddoppio firmato da Alexander Sorloth.

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Il risultato pesa ancora di più perché arriva al termine di una serata in cui il Barcellona aveva iniziato meglio, ma ha pagato carissimo l'inferiorità numerica e una gestione troppo poco lucida dei momenti decisivi. L'Atletico Madrid, invece, ha fatto esattamente la partita che voleva: sporca, compatta, cinica. E adesso si presenterà al ritorno con due gol di vantaggio e con uno scenario perfetto per il suo calcio.

Nel complesso, la serata consegna un messaggio chiaro: il PSG ha confermato di avere ancora il passo della squadra campione, mentre l'Atletico ha ribaltato pronostico e inerzia del quarto. A oggi, sono i parigini e i Colchoneros ad avere in mano la semifinale.

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