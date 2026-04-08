Troppo PSG per il Liverpool, l’Atletico Madrid espugna Barcellona: doppio 2-0 nell’andata dei quarti di Champions

Si chiude con due vittorie pesantissime il quadro delle gare d'andata dei quarti di finale di Champions League. Al Parco dei Principi il PSG batte 2-0 il Liverpool e lo fa con un margine che, per quanto visto in campo, sta quasi stretto alla squadra di Luis Enrique. I campioni d'Europa in carica sbloccano la partita già all'11' con Desiré Doué e la chiudono nella ripresa con una giocata da fuoriclasse di Khvicha Kvaratskhelia, protagonista assoluto della notte parigina.

Il dato che racconta meglio la partita è un altro: il migliore dei Reds è stato Giorgi Mamardashvili, decisivo in più occasioni per evitare un passivo ancora più pesante. Il Liverpool, presentatosi a Parigi con una difesa a cinque e rimasto a lungo schiacciato e senza vere soluzioni offensive, è riuscito a produrre il primo tiro solo nel secondo tempo. Un 2-0 che lascia formalmente aperto il discorso qualificazione, ma consegna il primo atto della sfida in modo netto ai francesi.

La sorpresa più grande arriva però dalla Spagna, dove l'Atletico Madrid passa 2-0 in casa del Barcellona e si prende un vantaggio importante in vista del ritorno al Metropolitano. La squadra di Simeone soffre nella prima parte di gara, resiste alle accelerazioni di Yamal e alle occasioni create dai blaugrana, poi cambia la partita nel finale del primo tempo. L'episodio chiave è l'espulsione di Pau Cubarsì, trasformata quasi subito nella punizione capolavoro di Julian Alvarez. Da lì in poi il copione diventa quello più gradito al Cholo: blocco basso, densità, sofferenza controllata e ripartenze. Nella ripresa il Barcellona prova a rientrare, colpisce anche una traversa e sfiora il pari, ma nel momento di massimo sforzo lascia spazio alla ripartenza che porta al raddoppio firmato da Alexander Sorloth.

Il risultato pesa ancora di più perché arriva al termine di una serata in cui il Barcellona aveva iniziato meglio, ma ha pagato carissimo l'inferiorità numerica e una gestione troppo poco lucida dei momenti decisivi. L'Atletico Madrid, invece, ha fatto esattamente la partita che voleva: sporca, compatta, cinica. E adesso si presenterà al ritorno con due gol di vantaggio e con uno scenario perfetto per il suo calcio.

Nel complesso, la serata consegna un messaggio chiaro: il PSG ha confermato di avere ancora il passo della squadra campione, mentre l'Atletico ha ribaltato pronostico e inerzia del quarto. A oggi, sono i parigini e i Colchoneros ad avere in mano la semifinale.