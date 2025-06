video suggerito

L’Inter è senza allenatore: Simone Inzaghi lascia subito il club nerazzurro e va all’Al Hilal Dopo il confronto di oggi con la dirigenza dell’Inter, Simone Inzaghi ha deciso di lasciare subito la panchina nerazzurra e accasarsi all’Al Hilal: dirigerà già il club saudita nel Mondiale per Club che sta per iniziare. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Paolo Fiorenza

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Simone Inzaghi lascia subito l'Inter e si va a prendere le palate di milioni arabi dell'Al Hilal, che allenerà già nell'imminente Mondiale per Club. Competizione cui parteciperà anche la squadra nerazzurra, che adesso si trova senza un tecnico in panchina. La decisione del 49enne tecnico piacentino era nell'aria da giorni, ancora prima della finale di Champions League disastrosamente persa col PSG a Monaco di Baviera, ed è stata comunicata alla dirigenza al termine dell'incontro andato in scena oggi. Inzaghi aveva sul tavolo un'offerta faraonica dell'Al Hilal, superiore ai 20 milioni netti a stagione, e firmerà un contratto triennale con la squadra che milita nella Saudi Pro League.

Troppo allettante la proposta araba, a fronte di un ciclo con l'Inter che l'allenatore sentiva essere arrivato alla fisiologica conclusione dopo 4 anni in cui ha vinto uno Scudetto, due Coppe Italia, tre Supercoppe nazionali ed è arrivato due volte in finale di Champions League, perdendo nel 2023 col Manchester City e poi quest'anno col PSG. Una stanchezza cui si era aggiunta l'amarezza per le critiche ricevute nell'ultimo periodo, dopo che l'ultima stagione – che aveva visto l'Inter in corsa su tutti i fronti fino all'ultimo – si era conclusa con zero titoli.

Evidentemente nell'incontro di oggi non sono arrivate quelle rassicurazioni su progetto, ambizioni, rinnovamento della rosa e quant'altro avrebbe potuto far cambiare idea al tecnico, che dunque ha deciso di lasciare l'Inter con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del suo contratto, che era fissata al 30 giugno 2026.

Leggi anche Chi può essere il nuovo allenatore dell'Inter dopo lo sfogo di Simone Inzaghi nella notte più amara

L'avventura con l'Al Hilal inizierà immediatamente, visto che la squadra di Riad – classificatasi al secondo posto nell'ultimo campionato appena concluso, dietro l'Al Ittihad – sarà impegnata già il 18 giugno nel Mondiale per Club, scendendo in campo contro il Real Madrid allo stadio Hard Rock di Miami.

Anche l'Inter – assieme alla Juventus, unica altra formazione italiana – sarà presente nella nuova competizione varata dalla FIFA, che si terrà negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio. C'è da capire adesso chi sarà a guidare dalla panchina la squadra nerazzurra, che peraltro ci arriva con la spia della riserva che lampeggia, come ha dimostrato la disfatta nella finale di Champions.