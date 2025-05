Cassano ci va giù pesante con Simone Inzaghi: “Tre Scudetti buttati al cesso in quattro anni”

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Antonio Cassano attacca in maniera diretta e senza giri di parole Simone Inzaghi per il pareggio dell'Inter contro la Lazio. Una partita che poteva indirizzare il campionato, visto il pareggio per 0-0 del Napoli a Parma, ma che i nerazzurri hanno visto sfuggire via due volte dopo essere andati in vantaggio.

L'ex attaccante non ha mai avuto parole d'elogio per il percorso di Inter e nel corso della trasmissione Viva el Futbol si è espresso così:"Tre anni lo Scudetto è stato buttato al cesso, tre anni su quattro. L'Inter tre volte aveva una squadra dietro e l'ha perso, l'ha vinto solo l'anno scorso. Il demerito è di Inzaghi che non è riuscito a vincere con una squadra nettamente più forte. Poi la Champions, io tiferò Inter con la maglia nerazzurra, ma qui si analizza il campionato e l'Inter ha buttato al cesso 3 scudetti su 4".

Cassano: "Lo Scudetto è stato buttato al cesso dall'Inter che ha 22 titolari"

Cassano ha elogiato la stagione del Napoli mentre ha criticato aspramente quella dell'Inter: "Settimana scorsa ho detto: se il Napoli non dovesse vincere lo Scudetto, il voto è 10. Con lo Scudetto arriva la lode. I grandi meriti del Napoli sono fuori discussione, ha fatto una roba memorabile, fuori da ogni logica. Il voto è 10 oggi. Ora andiamo sull'Inter. Lo Scudetto è stato buttato al cesso dall'Inter che ha 22 titolari, se tu metti i secondi undici nerazzurri a tutte le altre squadre, rimangono i più forti comunque".

Secondo FantAntonio l'Inter ha una rosa talmente forte che le permetterebbe di vincere il titolo anche con le riserve.

Cassano: "Il demerito è solo ed esclusivamente di Inzaghi"

Cassano ha concluso provando mettendo in parallelo il gol segnato da Acerbi negli ultimi minuti con il Barcellona e quello sbagliato di Arnautovic contro la Lazio: "L'Inter ha 22 titolari, è il terzo anno su quattro che butta lo scudetto nel cesso. L'Inter era la super favorita, doveva vincere anche quest'anno. Il demerito è solo ed esclusivamente di Inzaghi, è un dato di fatto. Ora la colpa è di Arnautovic perché ha sbagliato il gol all'ultimo con la Lazio, ma perché non diciamo del gol di Acerbi al Barcellona all'ultimo allora… Sono episodi così, ma non posso pensare che i nerazzurri stiano buttando il terzo scudetto in quattro anni".