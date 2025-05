video suggerito

L'Al-Hilal a colloquio con Simone Inzaghi per strapparlo all'Inter: proposta di stipendio da capogiro L'Al-Hilal ha parlato personalmente con Simone Inzaghi recandosi a Milano pur di convincere il tecnico ad accettare la proposta del club arabo. Sul piatto uno stipendio a dir poco esagerato.

A cura di Fabrizio Rinelli

Simone Inzaghi si gioca tutto in questo pazzesco finale di stagione. L'allenatore dell'Inter a Como proverà a strappare uno Scudetto che però al momento vede il Napoli come favorito. Poi ci sarà la finale di Champions League contro il PSG. Appuntamenti fondamentali per la stagione dei nerazzurri e probabilmente anche per il futuro di Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter. Il tecnico emiliano ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2026 e su di lui è piombata l'Arabia Saudita. Si tratta dell'Al-Hilal che ha proposto all'allenatore un contratto impressionante.

Si tratta della squadra che ha maggiormente trionfato in questi anni in cui il campionato arabo è letteralmente esploso. Un compagine composta da giocatori del calibro di Cancelo, Koulibaly e Milinkovic-Savic e che sicuramente può essere rinforzata ulteriormente con le inesauribili risorse economiche del club che aveva messo nel mirino proprio Inzaghi. Una scelta fatta a tal punto che ha portato il presidente Fahad Bin Saad Bin Nafel a volare a Milano per parlare personalmente con Inzaghi e convincerlo ad accettare con uno stipendio esagerato.

L'esultanza di Simone Inzaghi dopo Inter-Barcellona di Champions.

Seppur lusingato dalla mostruosa proposta da 20 milioni di euro dell’Al-Hilal, il tecnico piacentino pare non abbia raggiunto l'accordo con il club e dunque non andrà ad allenare in Arabia Saudita. Si tratta di 20 milioni di euro netti a stagione che avrebbero fatto vacillare chiunque, ma non Inzaghi. Il tecnico nerazzurro, secondo Sky Sport, è concentrato sull'ultima giornata di campionato e sulla finale di Champions League contro il PSG. Per ora l'intenzione dell'allenatore emiliano è quella di non approfondire questo discorso sicuramente molto stimolante.

L'Al-Hilal ha deciso di concentrarsi su altri profili

In questo momento però è da sottolineare come Simone Inzaghi non abbia ancora nemmeno approfondito il tema riguardante il rinnovo con il club nerazzurro. L'allenatore ha più volte espresso il desiderio di restare a Milano con l'Inter e non lasciare per ora questa società. Una decisione che dunque sarebbe stata riferita proprio all'Al-Hilal ringraziando lo stesso il club per aver pensato a lui. A questo punto l'Al-Hilal, rassegnato dalla chiusura totale di Inzaghi si sarebbe ormai orientata su un altro profilo che potrebbe essere uno tra Marco Silva e Nuno Espírito Santo.