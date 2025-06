video suggerito

Simone Inzaghi è il nuovo allenatore dell’Al Hilal: l’annuncio ufficiale del club saudita Simone Inzaghi è il nuovo allenatore dell’Al Hilal. È stato lo stesso club saudita con un video a presentare ufficialmente il suo nuovo tecnico fresco di addio all’Inter. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

26 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mancava solo l'annuncio ufficiale che è arrivato proprio in questi minuti: Simone Inzaghi è il nuovo allenatore dell'Al Hilal. È stato lo stesso club saudita con un video a presentare il suo nuovo tecnico fresco di addio all'Inter dopo l'ultima finale di Champions League persa in maniera nettissima contro il PSG per 5-0. Nel breve filmato mandato online sui propri canali, il club arabo mostra Inzaghi rilassato mentre pronuncia solo una piccola frase di presentazione in italiano: "Io sono Simone Inzaghi e oggi comincia la mia storia con l'Al Hilal".

Il Consiglio di Amministrazione dell’Al-Hilal, presieduto dal signor Fahad bin Saad bin Nafel, ha dunque dato ufficialmente il via all'era Simone Inzaghi che, in base all’accordo firmato, guiderà la prima squadra dell’Al-Hilal per le prossime due stagioni, fino al termine dell’annata sportiva 2026/2027. L’ex allenatore dell’Inter guadagnerà oltre 25 milioni a stagione diventando così l’allenatore più pagato al mondo. L'inizio della sua prima avventura lontano dall'Italia per il tecnico piacentino pronto a vivere questa nuova esperienza.

La sua esperienza all’Inter era cominciata il 3 giugno 2021 e si è conclusa nello stesso giorno ma nel 2025. Decisivo è stato l'incontro nella sede di viale della Liberazione alla presenza di Beppe Marotta e dei vertici societari dell'Inter a cui ha comunicato la sua decisione. Inzaghi ha voluto interrompere il rapporto con l’Inter, declinando l’offerta di rinnovo nerazzurra, e ha accettando l'enorme offerta dell’Al-Hilal che ha permesso all'allenatore di sottoscrivere un ricchissimo contratto biennale da 26 milioni netti a stagione, fino al giugno 2027.

Leggi anche Chi sarà il nuovo allenatore dell'Inter dopo la fuga di Simone Inzaghi in Arabia Saudita

Simone Inzaghi debutterà subito nel Mondiale per Club contro il Real Madrid

Simone Inzaghi, all'indomani della sua decisione è poi partito per Parigi, dove ha firmato il contratto che lo lega al club saudita. Il suo arrivo in Arabia è previsto già nel weekend poiché in questi giorni avverrà subito il suo debutto sulla nuova panchina. L'ormai ex tecnico dell’Inter guiderà infatti l’Al-Hilal al Mondiale per Club 2025, che si terrà negli Stati Uniti. Il suo primo impegno sarà il 18 giugno a Miami in una partita sicuramente non facilissima contro il Real Madrid di Xabi Alonso anche lui fresco di nuovo incarico dopo l'addio dei Blancos a Carlo Ancelotti.