video suggerito

Il Real Madrid annuncia ufficialmente Xabi Alonso come nuovo allenatore: i dettagli del suo contratto Il Real Madrid ha annunciato ufficialmente che Xabi Alonso sarà l’allenatore della squadra per le prossime tre stagioni, dal 1° giugno 2025 al 30 giugno 2028. Sarà subito in panchina per il Mondiale per Club. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto: sito ufficiale Real Madrid.

Il Real Madrid ha annunciato ufficialmente che Xabi Alonso sarà l'allenatore della squadra per le prossime tre stagioni, dal 1° giugno 2025 al 30 giugno 2028. Si apre così un nuovo capitolo ai Blancos che ieri al Bernabeu hanno salutato Carlo Ancelotti e anche Luka Modric. Il tecnico emiliano aveva chiuso un ciclo proprio per dare spazio allo spagnolo liberato dal Bayer Leverkusen con cui è riuscito a raggiungere il record di parte senza sconfitte e anche una finale di Europa League, quella dello scorso anno, persa però contro l'Atalanta di Gasperini.

Xabi Alonso è una delle più grandi leggende del Real Madrid e del calcio mondiale. Ha difeso la maglia delle Merengues da calciatore in 236 partite ufficiali, tra il 2009 e il 2014. In quel periodo, ha vinto sei titoli: la decima Champions League a Lisbona, una Supercoppa Europea, una Liga, due Coppe del Re e una Supercoppa di Spagna. Xabi Alonso ha iniziato la sua carriera di allenatore proprio nel settore giovanile del Real Madrid, guidando la squadra U14 A durante la stagione 2018/2019, dove ha vinto il campionato e la Champions Tournament.

Ora per il tecnico spagnoli si aprono le porta della prima squadre. Xabi Alonso torna infatti al Real Madrid come uno dei migliori allenatori al mondo, dopo aver fatto la storia con il Bayer Leverkusen vincendo campionato, coppa e Supercoppa di Germania in tre stagioni. Lunedì 26 maggio la presentazione alla stampa che darà ufficialmente il via al suo percorso con i Blancos. L'allenatore sarà subito al lavoro poiché guiderà il Real Madrid subito nel Mondiale per Club che si terrà proprio a giugno nella sua prima edizione.

L'addio al Bayer Leverskusen e il Mondiale per Club

Il Real Madrid non ha pagato la clausola rescissoria prevista nel contratto di Alonso col Bayer Leverkusen da 20 milioni di euro. C'è stato infatti un gentlemen agreement tra le due società visto che il club tedesco ha potuto appurare la volontà del proprio tecnico di voler tornare in Spagna e per rispetto al suo percorso non ha voluto ostacolare o mettere il bastone tra le ruote in questo affare. Xabi Alonso dunque darà il via a un nuovo corso del Real Madrid pronto a riprendersi nuovamente il tetto d'Europa e magari già del mondo in questa calda estate.