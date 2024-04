video suggerito

Come sta Ndicka dopo il malore in Udinese-Roma: i compagni non se la sono più sentita di giocare Evan Ndicka nella ripresa di Udinese-Roma ha avuto un malore mentre era in campo. La partita è stata sospesa. Il giocatore è stato portato in ospedale in codice giallo, dopo che l'elettrocardiogramma aveva dato un esito preoccupante.

A cura di Alessio Morra

Evan Ndicka nel corso di Udinese-Roma ha avuto un malore. Il difensore ivoriano al 71′ si è sentito male e la preoccupazione è stata subito grande. La partita è stata sospesa. De Rossi lo ha chiesto subito al direttore di gara. I calciatori giallorossi non volevano più giocare, non se la sentivano con un compagno che aveva problemi seri di salute.

Il malore di Ndicka in Udinese-Roma

Udinese-Roma era sul punteggio di 1-1. Con l'ingresso di Dybala i giallorossi avevano cambiato marcia e dopo il pari andavano a caccia del gol da tre punti quando improvvisamente Ndicka si accascia sul terreno di gioco. Le immagini lo inquadrano mentre è a terra, ha gli occhi aperti, e si è tocca sotto al petto. Subito viene detto che non ha subito una gomitata.

Le immagini staccano, si vede l'arbitro chiamare i soccorsi in modo rapido. I calciatori della Roma chiamano i medici che entrano in campo pure con il defibrillatore. Tutti i giocatori giallorossi si avvicinano a Ndicka, i volti sono preoccupati, le telecamere staccano su Lukaku. Si teme un malore, c'è chi pensa a qualcosa di più, nella speranza che non sia vero.

De Rossi torna negli spogliatoi, poi rientra in campo e parla con i calciatori

De Rossi è preoccupato. Dopo un paio di minuti in barella il calciatore esce dal campo, dà un segno mentre esce. Un'immagine che dà un minimo di serenità. Anche se la preoccupazione non svanisce. Pairetto, l'arbitro, parla con De Rossi e gli dice che la partita è sospesa. Il tecnico dice che i suoi ragazzi non vogliono tornare a giocare perché scossi da quanto accaduto. Il fischietto piemontese è chiaro: "Non c'è problema, aspettiamo".

De Rossi torna negli spogliatoi va a controllare le condizioni di Ndicka, che ha effettuato subito un'elettrocardiogramma che, secondo quanto riporta Sky: "Ha dato un esito preoccupante". Il giovane tecnico torna in campo, parla con l'omologo Cioffi e dice che i suoi ragazzi non se la sentono, non vogliono tornare a giocare. L'arbitro Pairetto poco dopo ufficializza lo stop definitivo. Match rinviato a data da destinarsi.

Ndicka ricoverato in codice giallo all'ospedale di Udine

I calciatori della Roma non sono tornati subito negli spogliatoi, sono rimasti sul campo in attesa di buone notizie. Ndicka è stato trasportato in ospedale, dove è entrato in codice giallo al pronto soccorso dell'Ospedale Santa Maria della Misericordia. La Roma con un tweet ha confermato che il giocatore è cosciente e in ospedale, dove si stanno effettuando accertamenti non solo sul cuore.