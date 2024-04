Udinese-Roma sospesa per il malore di Ndicka, cosa dice il regolamento: quando sarà finita la partita

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Ndicka è stato colpito da un malore durante la sfida con l'Udinese e la partita tra la Roma e i friulani è stata sospesa. La decisione è stata presa dall'arbitro Luca J. Pairetto in accordo con gli allenatori De Rossi e Cioffi, dopo che il tecnico giallorosso era rientrato negli spogliatoi per sincerarsi delle condizioni del suo calciatore. L'ex calciatore ha effettuato un rapido consulto con il suo staff e la delegazione prima di confrontarsi con gli avversari, che hanno dato subito piena disponibilità.

La scelta è stata quella di non riprendere più a giocare e c'è stata anche grande comprensione da parte del pubblico riguardo all'episodio appena accaduto. Per quanto riguarda il lato regolamentare cosa accadrà? La partita verrà recuperata dal risultato su cui ci si trovava nel momento dell'interruzione e dal minuto esatto: quindi si ripartirà dal minuto 72 e su punteggio di 1-1.

Cosa dice il regolamento: quando sarà finita Udinese-Roma

Il regolamento prevede che la gara venga giocata entro le 24 ore successive ma la Roma è impegnata giovedì prossimo nel ritorno dei quarti di Europa League contro il Milan e così la parte finale della gara con l'Udinese verrà rinviata a data da destinarsi. Molto dipenderà dalla qualificazione o meno dei giallorossi in Europa League. La Roma nel prossimo turno di campionato, lunedì 22, ospiterà il Bologna in una sfida determinante per la corsa alla Champions.

Come sta Ndicka dopo il malore in Udinese-Roma

Come sta ora Evan Ndicka? Il calciatore della Roma ha fatto i primi accertamenti negli spogliatoi e sembra si sia trattato di un problema al cuore, come ha evidenziato l'elettrocardiogramma: non è servito l'utilizzo del defibrillatore ma dopo il malore Ndicka non ha mai perso conoscenza e non è in pericolo di vita.

Il calciatore ivoriano è stato trasportato all'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove si sottoporrà ad altri esami ed è entrato con un "codice giallo".