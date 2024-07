video suggerito

Perché la Juventus presenterà la nuova maglia senza sponsor: cosa dice il regolamento La Juventus presenterà la nuova maglia di casa a strisce verticali bianconere per la stagione 2024/2025 senza alcuno sponsor. I motivi sono legati al mancato rinnovo dell'accordo con Jeep che durava da 12 anni.

A cura di Fabrizio Rinelli

Foto Footyheadlines.com

La Juventus si presenterà ai nastri di partenza della nuova stagione 2024/2025 con un assetto tecnico e dirigenziale tutto nuovo. Dalla conferma di Cristiano Giuntoli a cui si sono aggiunti altri suoi fedeli collaboratore fino ad arrivare a Thiago Motta che sarà il nuovo allenatore dopo Massimiliano Allegri. In attesa di vedere in campo la squadra e gli acquisti già chiusi in questa prima fase di calciomercato, la particolarità che riguarda la Juventus è sicuramente legata alla nuova maglia: al momento non c'è alcuno sponsor stampato sulle strisce verticali bianconere come mostrato in anteprima dal sito specializzato Footyheadlines.com.

Il motivo riguarda il mancato rinnovo dell'accordo che da 12 anni andava avanti con Jeep. Il 30 giugno 2024 è infatti ufficialmente scaduto il contratto che legava la Juventus al colosso automobilistico. Al momento non sembra esserci nessuna possibilità che l'accordo possa rinnovarsi in virtù della diversa visione di obiettivi da parte di entrambe. Ecco perché la mancata prosecuzione della partnership ora sta vedendo i bianconeri impegnati sul fronte del mercato per l'accordo con un nuovo partner che possa garantire la stessa cifra. Nessuna corsa contro il tempo però dato che il regolamento consente di poter modificare in qualsiasi momento lo sponsor sulla maglia anche a stagione in corso.

La cifra che la Juventus cerca di incassare dal nuovo sponsor e il regolamento

Quello con Jeep era un contratto da 45 milioni di euro che faceva della Juventus la più ricca sotto il profilo del main sponsor davanti a Milan (Emirates garantisce 30 milioni a stagione) e Inter (Betsson, circa 30 milioni). La cifra a cui punta la dirigenza bianconera è dunque sempre quella dei 40 milioni. In questo momento al lavoro su questo fronte c'è il Managing Director Revenue, Francesco Calvo, il quale continuerà la sua ricerca anche nelle prossime settimane. Nel frattempo il prossimo 16 luglio le maglie verranno presentate senza sponsor.

La Juventus si sta comunque muovendo anche su altri fronti annunciando la collaborazione con la piattaforma digitale Fanatics per 11 anni (che si occuperà della gestione del merchandising ndr) e l'azienda Cygames. Le maglie senza sponsor chiaramente potrebbero essere esposte solo per un breve periodo dato che anche a stagione in corso la Juventus potrà apportare le dovute modifiche. Secondo regolamento infatti lo sponsor sulle divise ufficiali può essere inserito o cambiato in qualsiasi momento. Sarà dunque una situazione assolutamente di passaggio per la Juve.