Il rinnovo della sponsorizzazione delle maglie gara per le stagioni sportive 2021/22, 2022/23 e 2023/24 della Juventus, rappresenta un punto importante per i bianconeri. L'accordo tra Juventus ed FCA, entrambe controllate da Exor, ovvero la holding della famiglia Agnelli-Elkann, consente al club campione d'Italia in carica di poter disporre di una cifra pari a 135 milioni complessivi in tre anni più eventuali bonus legati ai risultati sul terreno di gioco. Somma considerevole se teniamo conto del periodo negativo che in piena pandemia ha messo in ginocchio completamente le società di mezza Europa.

In questo mondo, la Juventus ha potuto allungare un rapporto tra le parti che appare sempre più consolidato dal 2012/2013. A ottobre 2019 la Juventus annunciò, in maniera preventiva, l'aumento del valore della sponsorizzazione da parte di Fca, passata da 17 milioni a stagione alle cifre attuali. In Serie A, quello tra Jeep e Juventus, rappresenta il più ricco accordo in tema di sponsorizzazioni rispetto alle altre società del massimo campionato italiano.

Jeep-Juventus: un accordo economico notevole per essere competitivi

I proventi derivanti dalla sponsorizzazione tra Jeep e Juventus, consentono alla società bianconera di arrivare ad un livello più adeguato al posizionamento competitivo ed ai risultati sportivi raggiunti e che potrebbe raggiungere lo stesso club bianconero nei prossimi anni. I ben 8 milioni di euro in più a stagione rappresentano una boccata d'ossigeno considerevole per la Juventus che già prima della pandemia aveva previsto questo aumento. Con 135 milioni di euro in più sicuri per le prossime tre stagioni, i bianconeri si sono assicurati un tesoretto di grande portata che in un periodo economico difficile come questo diventa fondamentale per una squadra ambiziosa come la Juventus.

Essere competitivi è sempre stato l'obiettivo di Agnelli che sin dal suo insediamento nella Juventus, ha sempre battuto molto su questo fattore. Raggiungere un accordo di sponsorizzazione così cospicuo, il più alto in Serie A, è l'ennesimo punto a favore di una Juventus che cerca sempre di non farsi trovare impreparata. Appianando in questo caso, seppur in parte, le mancate entrate causate dal diffondersi della pandemia.