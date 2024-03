Come sta Joe Barone dopo il malore: le condizioni del dg della Fiorentina operato d’urgenza al cuore Joe Barone ha avuto un infarto nella giornata di domenica, ora è in ospedale. Le sue condizioni vengono definite critiche ma stabili dopo l’intervento al cuore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Il mondo del calcio è scosso da quanto accaduto a Joe Barone. Il direttore generale della Fiorentina si è sentito male domenica pomeriggio, ha avuto un infarto, e ora si trova in ospedale a Milano, dove è in terapia intensiva. Le sue condizioni vengono definite critiche ma stabili.

Una domenica che il mondo viola non dimenticherà mai. La squadra si stava preparando per la sfida di Bergamo, dove alle ore 18 era in programma la partita con la Fiorentina. Nel primo pomeriggio Italiano sta tenendo la riunione tecnica con la squadra. Barone è nella sua stanza a Cavenago di Brianza. Sono le 15:24 di domenica 17 marzo quando il dirigente si sente male. Il d.g. ha la prontezza di chiamare Daniele Pradé, il suo braccio destro, il d.s. dei viola, che si precipita nella stanza d'albergo. Arriva pure il medico sociale Luca Pengue che prova a rianimarlo due volte, ma non ci riesce.

La situazione è critica, i calciatori vengono a sapere di quanto accaduto. Tra i primi ad accorgersene c'è anche Barak. Barone viene trasportato in ambulanza all'ospedale di Bergamo, con lui c'è anche Pradé. Da Bergamo viene trasferito all'Ospedale San Raffaele di Milano, mentre il club, scosso, chiede e ottiene il rinvio dell'incontro con l'Atalanta a data da destinarsi. Chi è allo stadio non capisce la gravità e addirittura piovono fischi al Gewiss di Bergamo. Ma non c'era certo il tempo per una partita di calcio.

A Milano Joe Barone viene operato al cuore ed è ricoverato presso la terapia intensiva cardiochirurgica del San Raffaele diretta dal professor Alberto Zangrillo. Il primo bollettino è giunto attorno le 22 di domenica sera. Le condizioni sono critiche, ma stabili. Barone viene curato con le terapie più avanzate in tema di sostegno e supporto della funzione cardiaca. Nella serata di domenica in ospedale si sono recati il tecnico viola Italiano, il capitano della Fiorentina Biraghi, ma anche il d.t. Burdisso, oltre a una serie di calciatori. Soprattutto è arrivata la moglie di Joe Barone, Camilla, mentre lunedì sbarcheranno in Italia i quattro figli e il presidente viola Rocco Commisso.

Chi è Joe Barone, il dg della Fiorentina

Giuseppe Barone, chiamato da anni Joe, è nato in Sicilia a Pozzallo il 20 marzo 1966. Con la famiglia emigra negli Stati Uniti quando ha otto anni. A New York trascorre oltre quarant'anni. Frequenta il St.Francis College, si laurea, lavora in un istituto bancario e sul suo percorso incontra Rocco Commisso, che nel 2017 lo inserisce nei quadri dirigenziali dei Cosmos di NY: è vicepresidente. Il passaggio successivo è quella della Fiorentina. Barone si occupa praticamente di tutto. Gestisce la Fiorentina a 360 gradi: dal mercato, agli allenatori, dalla complicatissima questione stadio al Viola Park, il centro sportivo che rappresenta il fiore all'occhiello della proprietà.