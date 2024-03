Paura per Joe Barone, trasportato d’urgenza in ospedale: Atalanta-Fiorentina è stata rinviata Atalanta-Fiorentina è stata ufficialmente rinviata. Joe Barone, direttore generale del club viola, ha subito un malore ed è stato trasportato in ospedale d’urgenza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Atalanta-Fiorentina è stata ufficialmente rinviata. Joe Barone, direttore generale del club viola, ha subito un malore ed è stato trasportato in ospedale d'urgenza in eliambulanza. La richiesta di rinvio da parte del club viola è stata subito accettata dalla Lega Serie A. Barone è stato portato in elicottero dall'hotel di Bergamo dove alloggiava la squadra toscana al San Raffaele di Milano. Si teme un infarto, situazione molto grave. Il tutto sarebbe accaduto mentre Italiano e la squadra stavano facendo la riunione tecnica nell'albergo del ritiro di Bergamo, due ore prima della sfida con l’Atalanta.

Fin dal primo momento la Lega e i club hanno optato per il rinvio della partita poiché tutto lo staff della Fiorentina era sotto choc. Il pullman della Fiorentina di fatto non è mai partito dall'hotel per raggiungere lo stadio Bergamo in vista del calcio d'inizio previsto alle 18 e ha già caricato il bus per lasciare Bergamo. La situazione resta molto grave. Questo il comunicato ufficiale della Lega Serie A: "Si comunica che è disposto il rinvio a data da destinarsi della gara Atalanta-Fiorentina, programmata per oggi, 17 marzo 2024 con inizio alle ore 18.00, e valida per la 29ª giornata del Campionato di Serie A TIM".

Secondo quanto riferisce Sky Sport, che ricostruisce la vicenda da Bergamo, alcuni dei calciatori viola sarebbero stati presenti al momento del malore di Joe Barone. Un qualcosa che ha colpito profondamente la squadra. La richiesta di rinvio è stata di fatto praticamente accolta subito dalla Lega. Pochi minuti dopo l'ufficialità del rinvio tramite un annuncio da parte dello speaker, il pubblico del Gewiss Stadium presente sulle tribune dell'impianto di Bergamo ha lasciato immediatamente lo stadio visibilmente scosso.

In attesa di capire gli sviluppi di questa drammatica notizia, la Lega Serie A ha subito disposto il rinvio della partita nonostante ora si debba capire come incastrare il recupero della partita nel bel mezzo di un calendario fitto d'impegni. Le due squadre sono impegnate in Europa League e Conference e quindi sta alla Lega stabilire un giorno che possa andare bene per entrambe. La priorità in questo momento sono però le condizioni di Joe Barone che vengono ancora giudicate molto gravi.