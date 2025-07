video suggerito

Rangnick ricoverato in ospedale dopo un’operazione andata male: ha subito un intervento d’urgenza Rangnick è stato operato d’urgenza per la seconda volta in pochi giorni per le complicazioni in seguito a un intervento sbagliato: è ricoverato in una clinica di Salisburgo. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una brutta avventura ha fermato per qualche giorno Ralf Rangnick che è stato ricoverato d'urgenza in ospedale in seguito a un'operazione sbagliata. Doveva essere soltanto un intervento di routine alla caviglia ma è servita una nuova operazione per evitare complicazioni peggiori: il commissario tecnico dell'Austria è ancora in ospedale e probabilmente verrà dimesso venerdì ma le sue condizioni di salute sono nettamente migliorate, come comunicato dal portavoce della federazione Thomas Trukesitz. Nessun problema quindi per l'allenatore che nelle prossime settimane tornerà a lavorare per preparare l'Austria alle partite di qualificazione del Mondiale, con gli impegni previsti contro Cipro e Bosnia-Erzegovina in programma all'inizio del mese di settembre.

Rangnick ricoverato in ospedale dopo un'operazione sbagliata

Tutto è cominciato un mese qua quando l'ex allenatore del Manchester United si era sottoposto a un intervento un intervento di routine al tendine d'Achille, un problema di poco conto che si sarebbe risolto in breve tempo. È ritornato a casa sua per la convalescenza, trascorsa nei pressi di Salisburgo, ma la ferita a un certo punto ha fatto infezione e lo ha costretto a un nuovo ricovero d'urgenza per evitare complicazioni ben peggiori. Rangnick è stato trasportato immediatamente in ospedale per essere operato una seconda volta dopo la prima operazione sbagliata e per fortuna l'intervento è andato a buon fine.

Il portavoce della Federazione Austriaca di Calcio, Thomas Trukesitz, ha rassicurato tutti dopo lo spavento iniziale dando aggiornamento sulle condizioni del commissario tecnico: "Ralf Rangnick sta bene. Nessuno deve preoccuparsi per la sua salute". Attualmente l'allenatore si trova ancora in ospedale, una clinica di Salisburgo secondo quanto riportato dal Mirror, ma entro venerdì potrebbe tornare a casa sua per recuperare dopo il secondo intervento e tornare all'opera, questa volta senza intoppi.