Bonmati ricoverata in ospedale per meningite virale: "Diagnosi che fa paura ma sotto controllo" La giocatrice del Barcellona, due volte Pallone d'Oro, è ricoverata in ospedale. È una colonna della nazionale spagnola ma, a causa delle sue condizioni, rischia di saltare gli Europei femminili.

Aitana Bonmatí è ricoverata in ospedale, le è stata diagnosticata una meningite virale. La foto condivisa sui social dal letto, con gli ugelli delle flebo applicati al braccio sinistro fa impressione e desta preoccupazione. La calciatrice del Barcellona e della Spagna, due volte Pallone d'Oro, è stata costretta a ricorrere a cure mediche più approfondite per i sintomi che s'erano manifestati nei giorni scorsi. Febbre alta, anche troppo, oltre a una situazione di malessere generale che ha suggerito allo staff della selezione iberica il trasporto in nosocomio. La giocatrice è stata sottoposta a terapia farmacologica endovenosa ma, almeno per adesso, non sono state fornite indicazioni sui tempi di guarigione e di recupero.

La foto dal letto d'ospedale: "Situazione preoccupante ma sotto controllo"

Centrocampista e colonna della nazionale femminile, Bonmati rischia di saltare i Campionati Europei femminili che iniziano tra cinque giorni e si disputano in Svizzera. Il ct, d'accordo con la Federazione, ha deciso di aspettare ancora un po' prima di escluderla dalla lista dei convocati e rimpiazzarla. Ammesso ce la faccia in tempo, servirà poi valutare se le sue condizioni fisiche saranno tali da permetterle la partecipazione al trofeo continentale.

A spiegare come sta Bonmati e cosa le è successo sono stati la stessa Federazione spagnola e il ct: "La parola meningite fa paura, ma in linea di principio è sotto controllo. Non sappiamo quanto tempo ci vorrà perché guarisca". Soffriva di febbre da diversi giorni, ma non era stata ancora esclusa dalla partita amichevole con il Giappone (cosa che poi è avvenuta poco dopo) che ha guardato dal letto della stanza dove d'ospedale dove si trova attualmente. L'ansia per il suo stato di salute è scaturita dall'immagine che la stessa calciatrice ha pubblicato in una storia su Instagram.

Il ct Tomé: "Non conosciamo i tempi di recupero"

"Aitana è una giocatrice molto importante e la aspetteremo fino alla fine – le parole del commissario tecnico, Montserrat Tomé, durante la conferenza stampa -. Non ha potuto partecipare all'ultimo allenamento, aveva febbre e non è migliorata durante il giorno. L'unica informazione che ho è che non conosciamo i tempi del suo recupero. Non posso aggiungere altro. Se dicessi qualcosa, sbaglierei perché non sono un medico".

La Spagna si recherà nel Paese elvetico domenica e resterà nella sede di Losanna scelta per il ritiro durante il torneo: è inserita nel Gruppo B assieme a Belgio, Italia e Portogallo; il debutto è previsto per il 3 luglio contro la selezione lusitana.