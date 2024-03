Joe Barone colto da malore, Barak primo a scoprirlo tra i calciatori della Fiorentina: è gravissimo Joe Barone in gravissime condizioni all’ospedale San Raffaele di Milano dopo il malore che ha colto il dirigente viola prima di Atalanta-Fiorentina. Tutto è accaduto davanti ad alcuni calciatori viola durante la riunione tecnica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Joe Barone è ricoverato in gravissime condizioni da questo pomeriggio nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano. Il direttore generale della viola avrebbe subito un arresto cardiaco nel corso della riunione tecnica della squadra di Vincenzo Italiano pronta a scendere in campo a Bergamo oggi alle 18:00 contro l'Atalanta al Gewiss Stadium. Barone in questo momento è in rianimazione ed è stato raggiunto a Milano dallo stesso allenatore della viola Italiano, dai dirigenti Pradé, Burdisso e Ferrari e da una rappresentanza di giocatori compreso capitan Birgahi.

Un pomeriggio terribile per tutta la Fiorentina che subito dopo il malore di Barone ha allertato la Lega Serie A di non voler scendere in campo chiedendo il rinvio della sfida. Richiesta accolta immediatamente. Di fatto il pullman della viola non ha mai lasciato l'hotel di Bergamo dove alloggiavano squadra e staff. In base alle prime ricostruzioni che arrivano da Bergamo, alcuni dei calciatori viola erano presenti al momento del malore di Joe Barone. Su tutti Barak che secondo la Gazzetta dello Sport avrebbe allertato il resto dei compagni. Una vicenda che ha inevitabilmente colpito la squadra.

Tutto sarebbe accaduto proprio a un paio d'ore dalla partita quando la Fiorentina si sarebbe poi dovuta muovere da lì a poco per raggiungere lo stadio di Bergamo. Barone si è sentito male durante la riunione tecnica della squadra rimasta chiaramente scossa da quanto accaduto. Impossibile scendere in campo in momenti come questi. In un primo momento dunque tutta la squadra non sarebbe stata informata del malore, ma Barak avrebbe visto l'ambulanza capendo come stesse succedendo qualcosa. Il direttore generale viola successivamente è stato trasportato a Milano in eliambulanza e ricoverato in condizioni serie al San Raffaele.

In questo momento a Milano sono arrivati il tecnico Vincenzo Italiano con i giocatori Biraghi, Mandragora, Milenkovic e Terracciano che sono all'esterno della struttura. Con loro anche altri giocatori che non hanno voluto fare ritorno a Firenze, da Belotti a Christensen fino allo stesso Barak, si sono recati all'ospedale milanesi. Presente anche De Siervo, Ad della Lega di Serie A. Volti preoccupati e tesi con i dirigenti che in questo momento non parlano poiché la situazione appare molto grave. Attesa in serata anche Camilla, moglie di Barone, mentre domani dall'America giungeranno al San Raffaele i 4 figli del dirigente viola.