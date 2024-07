video suggerito

Roma-Latina dove vederla oggi in TV e diretta streaming: le formazioni della partita amichevole Prima uscita stagionale della Roma, che nella prima amichevole estiva sfiderà il il Latina: la squadra di Daniele De Rossi scenderà in campo al centro sportivo “Fulvio Bernardini” di Trigoria oggi, mercoledì 17 luglio 2024, alle ore 18:00. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto dal profilo X dell'AS Roma.

La Roma scende in campo per la prima amichevole estiva dopo l'inizio del ritiro contro il Latina: la squadra di Daniele De Rossi scenderà in campo al centro sportivo “Fulvio Bernardini” di Trigoria oggi, mercoledì 17 luglio 2024, alle ore 18:00.

La squadra giallorossa si radunata a Trigoria il 7 luglio e sta lavorando in vista dell'inizio della stagione: la prima sgambata sarà contro il Latina, squadra di Serie C che disputerà il girone C. La Roma dopo questo impegno lunedì 22 luglio sarà di scena in Slovacchia in casa del Kosice e poi sfiderà l'Olympiacos al Manlio Scopigno di Rieti prima di raggiungere l'Inghilterra e il St George's Park, 50 chilometri a nord di Birmingham. In terra inglese sono previste altre due amichevoli: la prima contro il Coventry City, squadra di Championship, il 6 agosto all’interno del centro sportivo della FA; e la seconda in casa dell'Everton, al Goodison Park fissata per il 10 agosto.

Partita: Roma-Latina

Dove: Centro Sportivo “Fulvio Bernardini” di Trigoria, Roma

Quando: mercoledì 17 luglio 2024

Orario: 18:00

Diretta TV: /

Diretta Streaming: /

Competizione: amichevole

Dove vedere Roma-Latina in diretta TV

La prima uscita stagionale della Roma non verrà trasmessa in diretta TV: non è chiaro se la partita sarà trasmessa dai canali social della Roma o sul sito.

Roma-Latina dove vederla in diretta streaming

Al momento non risulta nessuna copertura neanche in streaming per la partita amichevole tra Roma e Latina.

La probabile formazione della Roma contro il Latina

La rosa della Roma non è ancora al completo ma c'è grande curiosità nel vedere i volti nuovi, come Sangaré e Le Fee. In attacco ci saranno Dybala, Abraham e Baldanzi.

ROMA (4-3-3): Svilar; Sangaré, Ndicka, Smalling, Angelino; Pisilli, Bove, Le Fee; Dybala, Abraham, Baldanzi. Allenatore: De Rossi.