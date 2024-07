video suggerito

Zaniolo all'Atalanta, ora è ufficiale: i dettagli dell'operazione, le cifre e la durata del contratto Nicolò Zaniolo è un giocatore dell'Atalanta, ora è ufficiale: i dettagli dell'operazione, le cifre e la durata del contratto.

A cura di Vito Lamorte

Nicolò Zaniolo è un giocatore dell'Atalanta, ora è ufficiale. Il jolly offensivo classe 1999 si trasferisce in nerazzurro dal Galatasaray e rientra in Italia dopo l'addio alla Serie A a febbraio del 2023: dal quel momento ha giocato in in Turchia e in Inghilterra, con l'Aston Villa, ma il suo desiderio è sempre stato quello di tornare nel campionato italiano.

Arriva a Bergamo con la formula del prestito oneroso a 3.5 milioni di euro, con obbligo di riscatto (che scatta al raggiungimento del 60% delle presenze complessive) a 16 milioni di euro, più ulteriori 2.5 milioni di bonus.

Sul calciatore c'era anche la Fiorentina, che ha provato fino all’ultimo a convincere il ragazzo, ma Zaniolo ha scelto la destinazione Dea.

Questo l'inizio della nota ufficiale del club di Bergamo sull'arrivo di Zaniolo: "Atalanta BC è lieta di comunicare di aver acquisito da Galatasaray SK – a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2025, con diritto di opzione e obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni – le prestazione sportive del calciatore Nicolò Zaniolo, che a 25 anni appena compiuti ha già collezionato in carriera 94 presenze in Serie A (13 gol e 10 assist), 25 in Premier League (2 gol), 10 in Süper Lig (5 gol), 8 in Champions League (2 gol), 10 in Europa League (3 gol e 4 assist) e 22 in Conference League (7 gol e 3 assist), score al quale aggiungere le 2 reti messe a segno con la Nazionale Maggiore nelle 19 partite sinora disputate in maglia azzurra".

Zaniolo-Atalanta: i dettagli dell'operazione e la durata del contratto

Nicolò Zaniolo arriva all'Atalanta con la formula del prestito oneroso a 3.5 milioni di euro, con obbligo di riscatto (che scatta al raggiungimento del 60% delle presenze complessive) a 16 milioni di euro, più ulteriori 2.5 milioni di bonus. Si tratta di un'operazione da 22 milioni di euro.

Nella giornata di giovedì 4 luglio Zaniolo ha sostenuto le visite mediche a Milano e aver ottenuto l’idoneità sportiva, Nicolò Zaniolo ha firmato il contratto con l’Atalanta: l'accordo è per una stagione ma se ne aggiungeranno altre tre in caso di riscatto del cartellino da parte del club bergamasco.

Il comunicato dell'acquisto di Zaniolo si chiude così: "La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club rivolgono un caloroso benvenuto a Nicolò Zaniolo, augurandogli le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia nerazzurra".

Zaniolo : "Non vedo l’ora di iniziare"

Le prime parole di Nicolò Zaniolo dopo la notizia dell'ufficialità del suo passaggio all'Atalanta. Questo il suo messaggio sui suoi profili social: "Onorato di entrare a far parte di questa grande famiglia! Non vedo l’ora di iniziare, ci vediamo presto! Forza Atalanta 💙".