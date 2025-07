Lookman vuole l’Inter, l’Atalanta pronta a cederlo: le cifre per dare a Chivu un attacco stellare

Ademola Lookman ha deciso che la sua avventura all'Atalanta è giunta al termine e avrebbe chiesto al club la cessione, per trasferirsi all'Inter. La società individuata dall'attaccante classe '97 che l'ha indicata come priorità: la trattativa sarebbe già in corso, con cifre che si aggirano sui 50 milioni di euro. Per l'Inter di Chivu sarebbe il classico gran colpo di mercato che garantirebbe una rosa offensiva di altissimo livello, con Thuram e Lautaro indiscussi titolari e i giovanissimi Pio Esposito e Bonny ad integrare il reparto.

Lookman e Atalanta lontani: costa 50 milioni, l'Inter ci prova

La notizia è rimbalzata improvvisamente, mentre Atalanta e Inter stavano tessendo gli accordi sottotraccia per evitare clamori ed eventuali inserimenti da parte di terzi. Tuttavia, i rumor si sono rivelati realtà e così si è appurato che tra Lookman e l'Inter c'è solamente una cifra economica da stabilire, il resto sarebbe praticamente fatto, visto la volontà del giocatore. Anche all'indomani dell'addio da Bergamo di Gasperini con cui aveva avuto più che semplici frizioni nell'ultima stagione, Lookman ha confermato il desiderio di cambiare aria e ha indicato la meta: l'Inter. L'Atalanta non ha intenzione di trattenerlo ma nemmeno di svenderlo: il cartellino è valutato 45-50 milioni, una cifra congrua che non sembra spaventare Marotta e Ausilio, al lavoro per smussare gli ultimi dettagli.

Da avversario a possibile compagno di squadra: Ademola Lookman può trasferirsi dall’Atalanta all’Inter

Come cambia l'Inter di Chivu con Lookman: il tridente con Thuram e Lautaro

Con l'arrivo di Lookman, l'Inter di Chivu completerebbe un reparto offensivo di altissimo livello: con la scontata presenza di Lautaro e la conferma di Thuram, dopo che le tensioni estive sono totalmente rientrate, per i nerazzurri l'attacco era stato arricchito dalla conferma dell'ottimo Pio Esposito e dall'acquisto di Bonny dal Parma, che Chivu aveva potuto valutare di persona nella sua ultima parentesi sulla panchina dei Ducali. Con le partenze di Arnautovic e Correa e la prossima di Taremi, l'arrivo di Lookman permetterebbe cambi di sistema di gioco importanti. Ripartendo dal 3-5-2 di fattura inzaghiana, Chivu potrebbe dar fondo al suo dinamismo tattico sfruttando proprio le caratteristiche del naturalizzato nigeriano, alternando la doppia chance tra il 3-4-2-1 e il 4-3-3.

Chi è Lookman: oltre 50 gol in tre anni, vinse da solo l'Europa League

Ademola Lookman è al massimo delle sue potenzialità e a Bergamo, grazie anche alla cura Gasperini, si è migliorato sia sul fronte tecnico che tattico: in doppia cifra sistematicamente nelle tre stagioni all’Atalanta (con un totale di 52 reti in tre anni, di cui 20 segnate nella passata stagione), ha trascinato la Dea alla storica vittoria in Europa League, vincendo da solo la finale contro il Bayer Leverkusen contro cui segnò tutte e tre le reti. Con l'Atalanta ha un contratto in scadenza 2027, ma il desiderio di rinnovo non è assolutamente all'orizzonte.