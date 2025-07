Chi è Pervis Estupinan, il sostituto di Theo Hernandez al Milan: perché lo chiamano “proiettile”

Pervis Estupinan, 27 anni, terzino sinistro (o anche esterno di centrocampo sulla corsia mancina) è il calciatore che il Milan ha scelto per colmare la casella del ruolo vacante dopo la cessione di Theo Hernandez all'Al-Hilal. Il calciatore ecuadoriano arriverà dal Brighton per una cifra (la forbice è tra i 15/20 milioni bonus compresi) e uno stipendio possibili (2.5 milioni netti a stagione per i prossimi 4 anni, importo inferiore rispetto a quanto guadagna attualmente), con addosso il soprannome di "la bala" (il proiettile) che spiega bene come la velocità (tocca i 25 km/h) sia una delle qualità migliori del suo bagaglio tecnico quanto a spinta in attacco, a capacità atletica e a un fisico integro a sufficienza nonostante un infortunio alla caviglia e un altro muscolare (nella scorsa stagione ha saltato 22 partite) oltre a un acciacco precedente, sempre di tipo muscolare che risale a 2 anni fa (21 match non disputati).

De Zerbi, che ha allenato in Premier League, lo descrisse così: "Ha iniziato da terzino sinistro ma può ricoprire ance la posizione di attaccante. Se migliora nel primo controllo e nei passaggi, credo possa diventare uno dei migliori al mondo nel suo ruolo". Con la maglia dei Seagulls (i gabbiani, è il soprannome del Brighton) ha disputato 104 partite, segnato 5 gol, servito 14 assist.

Estupiñán non è una novità per la Serie A, il suo sarà un ritorno in Italia dopo aver fatto appena appena da comparsa all'Udinese che nel 2016 lo portò in Friuli prima di iniziare la sequenza di trasferimenti a tappe tra Granada, Watford (in Inghilterra, ex club della famiglia Pozzo), Almeria, Maiorca, Osasuna, Villarreal e, infine, la società britannica.

Qual è il valore di mercato di Estupiñán? Secondo il sito specializzato Transfermarkt la quotazione attuale si aggira intorno ai 30 milioni di euro, una somma calibrata anche sulla durata attuale del contratto con il Brighton che scade nel 2027. Chiaro l'intento a parte della società inglese: trarre il maggior profitto possibile adesso dalla partenza del calciatore. Ecco perché al Milan (ma c'è anche il Manchester United sulle sue tracce) ha fatto sapere che l'ammontare del cartellino è di 23 milioni che i rossoneri proveranno a limare presentando un'offerta (al massimo, 20 milioni comprensivi di incentivi) che si avvicina molto alla richiesta ma modulata tenendo conto anche dei bonus e di altro variabili quali la modalità di pagamento. L'operazione è in via di definizione in virtù anche dell'accordo che il "diavolo" sembra aver raggiunto con il giocatore: contratto di 4 anni (con opzione per quello successivo) con stipendio netto di 2.5 milioni di euro, leggermente più basso rispetto ai circa 3 milioni che ha percepito finora.

Vendeva empanadas per acquistare scarpette da calcio

Penultimo di cinque fratelli, la storia Estupinan è molto simile a quella di altri giocatori che ce l'hanno fatta nonostante le condizioni di indigenza delle famiglie. Il sogno di diventare calciatore lo ha costruito partendo da zero, mettendo il cuore dentro alle scarpette acquistate vendendo empanadas (fagottini di pasta ripieni, tipici della cucina latinoamericana e spagnola) oppure facendo il raccattapalle in un circolo di tennis locale. El Nacional approda e LDU Quito le squadre nelle quali s'è messo in evidenza in patria prima della grande occasione del calcio europeo.