Udinese-Roma sospesa per il malore a Ndicka, parla Lotito: "Hanno fermato una partita per un codice giallo" Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha partecipato al Consiglio Nazionale di Forza Italia e oltre a parlare di politica si è soffermato su quanto accaduto in Udinese-Roma, con la sospensione del match per il malore a Ndicka.

A cura di Vito Lamorte

"Diciamola tutta, hanno fermato una partita per un codice giallo". Sono queste le parole usate dal presidente della Lazio, Claudio Lotito, che ha partecipato al Consiglio Nazionale di Forza Italia e oltre a parlare di politica si è soffermato su quanto accaduto in Udinese-Roma, con la sospensione del match per il malore a Ndicka. A riportare queste dichiarazioni è il quotidiano La Stampa.

"Preoccupazione dei giocatori? Allora si poteva ricominciare a giocare la sera stessa", ha dichiarato molto seccato il numero uno dei biancocelesti. Quello di Lotito sembra un attacco in piena regola alla Roma, che nelle scorse ore aveva protestato con la Lega per il recupero fissato il 25 aprile.

La data del recupero di Udinese-Roma e le polemiche

Nelle scorse ore era arrivata la decisione della Lega di far recuperare gli ultimi minuti di Udinese-Roma il 25 aprile alle ore 20. I giallorossi avevano inviato una lettera ai vertici della Lega Serie A per provare a capire se vi fossero altre finestre possibili visto l'impegno europeo contro il Bayer Leverkusen ma non ci sono stati spiragli di dialogo e poco dopo l'ufficialità della data è stato diramato un comunicato molto duro da parte della società capitolina.

In questo modo la squadra di Daniele De Rossi giocherà a Udine tra l’impegno del 22 aprile col Bologna e quello contro il Napoli della settimana successiva: la società giallorossa avrebbe voluto anticipare al sabato la sfida contro i partenopei per poter avere un giorno in più per preparare la semifinale d'andata di Europa League in programma allo Stadio Olimpico il 2 maggio.

Come sta Ndicka dopo il malore in Udinese-Roma

Evan Ndicka si era accasciato sul terreno di gioco per un malore e tutta la delegazione giallorossa non se l'è sentita di proseguire dopo aver visto le condizioni del calciatore. Il difensore è stato una notte in ospedale a Udine dopo i controlli nell'immediato e poi è rientrato a Roma, dove ha effettuato altri accertamenti. Dopo la vittoria col Milan il calciatore ivoriano è andato sotto la curva con i compagni a festeggiare.