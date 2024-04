video suggerito

Ndicka sotto la curva giallorossa dopo Roma-Milan: il bellissimo gesto della squadra a fine partita Evam Ndicka trascinato dai compagni di squadra sotto la curva della Roma dopo il successo dei giallorossi contro il Milan in Europa League. Il bellissimo gesto dopo la grande paura di Udine. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Foto AS Roma (account X)

Evan Ndicka sorridente sotto la curva Sud giallorossa dopo il successo della Roma sul Milan in Europe League. La squadra ha voluto festeggiare con il difensore ivoriano il traguardo della semifinale raggiunta dopo il doppio confronto con i rossoneri. Ndicka è sceso in campo per congratularsi con i compagni e in quel momento tutta la squadra l'ha trascinato sotto la curva occupata dai propri tifosi all'Olimpico per prendersi l'abbraccio di un intero popolo, quello giallorosso, che ha vissuto ore di grande paura dopo il malore del giocatore accusato a Udine.

Anche lo speaker dello stadio ha partecipato alla festa con Ndicka in campo urlando tre volte il suo nome. Un momento molto emozionante e che fa capire quanto il gruppo sia tanto unito in questo momento. I compagni l'hanno voluto con loro e il difensore di certo non si è sottratto. Ndicka era uscito anzitempo contro l'Udinese per un malore (inizialmente si pensava a un infarto ndr), causando la sospensione del match. Gli esami ulteriori a cui si è sottoposto il giocatore hanno poi evidenziato un trauma toracico con minimo pneumotorace sinistro.

"Famiglia" scrive la Roma sui propri account social dopo aver postato le foto di tutto il gruppo attorno a Ndicka. Il giocatore era uscito dal terreno di gioco probabilmente per via di un precedente colpo al costato, in un’azione di gioco, che gli ha provocato quel malore. Momenti terribili che portarono entrambe le squadre a decidere di non proseguire la partita e sospenderla definitivamente. Oggi il successo in Europa League contro il Milan e il sorriso di Ndicka, rappresentano l'immagine perfetta di una Roma lanciatissima dopo l'arrivo di Daniele De Rossi.

I giallorossi ora saranno chiamati a sfidare in semifinale di Europa League il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso che proprio nell'ultimo weekend si è laureato campione di Germania matematicamente vincendo una Bundesliga in modo netto dando un taglio al dominio di successi del Bayern Monaco durato per 11 anni di fila. Oggi per la Roma, che nel frattempo ha rinnovato il contratto a Daniele De Rossi anche per tutta la prossima stagione, sembra essere davvero un nuovo grande inizio.