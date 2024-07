video suggerito

Morata mostra la sua maglia del Milan e scrive un messaggio ad Adli: “Hai fatto un gesto bellissimo” Alvaro Morata ringrazia pubblicamente Adli dopo aver svelato il suo nuovo numero di maglia. La 7 adesso sarà indossata dallo spagnolo: “È stato un gesto bellissimo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Alvaro Morata è diventato un nuovo giocatore del Milan. C'era grande curiosità sul numero di maglia che avrebbe scelto l'attaccante spagnolo in rossonero. E così senza perdere ulteriore tempo, il neo campione d'Europa e capitano della Roja, ha pubblicato su Instagram, attraverso una story, la casacca rossonera con stampato in bella mostra il numero 7. Niente di strano se non fosse che la 9 sia rimasta ancora libera in attesa di capire su quale altro attaccante punterà il Milan: Niclas Füllkrug del Borussia Dortmund è l'indiziato principale per aggiudicarsela.

Tutto è da vedere anche se il centravanti tedesco pare aver già aperto al trasferimento alla corte di Paulo Fonseca. Nel frattempo però i rossoneri si godono Morata che con la numero 7 sarà sicuramente uno dei protagonisti della prossima stagione del Milan. Il centravanti ex Atletico Madrid e Juventus ha poi scritto una frase precisa come didascalia a quella foto dedicata tutti a Yacine Adli che gli ha ceduto il numero 7: "Non ci conosciamo ancora ma hai avuto un bellissimo gesto nei miei confronti – scrive il giocatore -. Grazie, ci vediamo presto".

La storia di Morata su Instagram.

Adli di fatto ha ceduto con grande professionalità e generosità quel numero di maglia a Morata accettando di iniziare la nuova stagione col Milan con il 94 sulle spalle. Un gesto apprezzatissimo dallo stesso Morata che a distanza mostra tutta la propria gratitudine per il suo comportamento. Insomma, lo spagnolo sembra essere a dir poco entusiasta di vivere questa nuova esperienza in Italia per la prima volta non alla Juventus in cui ha potuto giocare in ben due occasioni. Il Milan ha ufficializzato il suo acquisto proprio nelle ultime ore.

Quanto è costato Morata al Milan

Una trattativa lampo che i rossoneri hanno voluto chiudere senza pensarci su due volte pagando ai Colchoneros la clausola rescissoria da circa 13 milioni di euro. Morata con il Milan ha firmato un contratto da 5 milioni di euro più bonus a stagione fino al 30 giugno 2028 con opzione per un altro anno. I rossoneri puntano molto sullo spagnolo e sul prossimo attaccante che andranno ad inserire negli automatismi tattici di Fonseca pronto a scrivere un nuovo capitolo della storia del Milan dopo il ciclo Pioli terminato nella passata stagione.