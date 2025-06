video suggerito

Donald Trump riceve una maglia da Cristiano Ronaldo, sopra c'è un messaggio per lui: è straniante Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ricevuto un regalo da Cristiano Ronaldo: una maglietta con dedica personalizzata. Sopra c'è un messaggio a cuore aperto del campione portoghese.

A cura di Paolo Fiorenza

Mentre è impegnatissimo a decidere il da farsi con la guerra tra Israele e Iran, con voci sempre più crescenti di un intervento diretto degli Stati Uniti a sostegno dell'alleato e contro la Repubblica islamica, Donald Trump ha ricevuto un regalo inatteso da Cristiano Ronaldo: una maglia recante sul retro il nome del 40enne campione portoghese e il suo iconico numero 7.

Il messaggio di Cristiano Ronaldo a Donald Trump: usa una sua maglietta per farglielo sapere

Ma la divisa da gioco recava anche un messaggio vergato di suo pugno da Ronaldo, una dedica personalizzata per il numero uno americano: "Al presidente Donald J. Trump, giocando per la pace". Parole a cuore aperto che in questo momento suonano un po' stranianti, visto che la parola pace stride con quanto sta accadendo nel mondo e con gli ultimi sviluppi circa la posizione degli Stati Uniti.

Se da un lato Trump ha detto nelle ultime ore che "non sta cercando un cessate il fuoco, ma sta cercando di fare meglio di un cessate il fuoco", alludendo a una fine duratura delle ostilità tra Israele e Iran, dall'altro sempre il medesimo presidente americano ha minacciato l'Ayatollah Khamenei di andarlo a snidare nel suo bunker: "Sappiamo esattamente dove si nasconde, non lo uccideremo, almeno non per ora. La nostra pazienza sta per esaurirsi". Il tutto mentre alcuni media riportano voci di un imminente appoggio diretto degli USA a Israele nel conflitto in atto, qualora non ci sia la "resa incondizionata" dell'Iran.

Ronaldo si inserisce in una vicenda decisamente più grande dei suoi record, dei suoi cinque Palloni d'Oro e delle cinque Champions League vinte, prova a far volare la parola "pace" fino a Trump, che legge la dedica fattagli da Cristiano sulla maglietta consegnatagli dal portoghese Antonio Costa, presidente del Consiglio europeo, ad Alberta, in Canada, in occasione del G7. "Oh, mi piace. Giocando per la pace. È grande", dice Donald, mentre la sua mente è lontanissima, completamente assorbita dalla crisi in Medio Oriente.