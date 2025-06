Guerra Israele-Iran in diretta: Trump: “Tutti dovrebbero evacuare Teheran” e lascia il G7. Idf: “Attacchi su vasta scala”, missile colpisce vicino Tel Aviv

"La preoccupazione è alta. Certo non siamo alla vigilia di uno scontro mondiale generalizzato, ma il rischio che la guerra si allarghi ad altre aree, ad altri Paesi del Medio Oriente non si può escludere". Lo spiega in un'intervista al Corriere della Sera il ministro degli Esteri Antonio Tajani, secondo cui "noi europei dobbiamo mobilitarci immediatamente, chiedendo il sostegno degli Stati arabi moderati della regione, che hanno interesse come noi alla pace per ragioni evidenti". Un obiettivo che l'Italia vorrebbe raggiungere è far ripartire negoziati fra Usa e Iran, la sede giusta per far ripartire un confronto diplomatico: "L'obiettivo è arrivare presto alla fine di questa guerra pericolosissima. Dobbiamo portare tutti i Paesi responsabili a influire sui contendenti per fermare la guerra. Come Italia manteniamo un canale aperto sia con Israele che con l'Iran. Incrociamo le informazioni", ha aggiunto.