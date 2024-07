video suggerito

La Romania pulisce lo spogliatoio come uno specchio dopo l’eliminazione: un foglio spiega tutto Gesto di grande classe e rispetto da parte della Romania dopo l’eliminazione negli ottavi degli Europei per mano dell’Olanda: calciatori e staff puliscono a specchio lo spogliatoio di Monaco, c’è anche un messaggio bellissimo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Romania ha perso nettamente il suo ottavo di finale agli Europei contro l'Olanda, ma ha scelto il modo migliore di accomiatarsi dal torneo che si sta svolgendo in Germania. La squadra allenata da Iordanescu dopo il 3-0 subìto sotto i colpi di Gakpo e Malen è tornata negli spogliatoi dell'Allianz Arena di Monaco con l'umore comprensibilmente sotto i tacchi, ma ha comunque trovato la forza per compiere un gesto di grande classe e rispetto: Dragusin e compagni hanno pulito come uno specchio il proprio spogliatoio, lasciando anche un foglio contenente un messaggio che spiega tutto.

La Romania pulisce lo spogliatoio dopo aver perso con l'Olanda

Da un punto di vista sportivo è stata una serata da dimenticare per la Romania, ma calciatori e staff evidentemente già avevano deciso che avrebbero lasciato a testa alta gli Europei, innalzando il nome del proprio Paese con un comportamento rimarchevole. Il gesto infatti era premeditato, pronto ad essere messo in atto al primo match perso nella fase ad eliminazione diretta: lo dimostra il foglio recante un messaggio in due lingue – rumeno e tedesco – con in testa lo stemma della nazionale.

Il messaggio lasciato dalla Romania: "È stato un onore"

"EURO 2024 è stato per ognuno di noi una delle esperienze calcistiche più importanti vissute finora e siamo contenti che il palcoscenico su cui si è svolto sia stato quello tedesco – recita il messaggio rivolto agli organizzatori degli Europei – Ogni partita, ogni emozione, ogni esperienza ci ha unito e fatto sentire la magia del calcio. Lasciamo la Germania con il pensiero di aver dato tutto per la Romania e siamo grati per tutto quello che abbiamo vissuto durante le settimane trascorse qui. È stato un onore far parte della grande famiglia del calcio europeo. Nazionale di calcio della Romania".

Un gesto non banale, soprattutto quando si è appena ricevuta una mazzata che ha posto fine al proprio sogno: facile comportarsi in maniera elevata quando le cose sono andate bene, ma è nella sconfitta che si assaggia la stoffa umana. "Qui si parrà la tua nobilitate", applausi per la Romania.