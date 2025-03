video suggerito

Nedved e Ronaldo si ritrovano faccia a faccia dopo anni: l’incontro nel tunnel degli spogliatoi Cristiano Ronaldo e Pavel Nedved si ritrovano faccia a faccia a distanza di anni dopo l’esperienza vissuta alla Juventus. L’incontro nel tunnel degli spogliatoi poco prima di Al-Nassr contro Al-Shabab. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Fabrizio Rinelli

Nell'estate del 2021 Cristiano Ronaldo decise di lasciare la Juventus per tornare al Manchester United. La sua esperienza in bianconera è stata sicuramente positiva e i tifosi di certo non hanno mai dimenticato la gioia e l'onore di aver visto un campione del suo calibro calcare il terreno di gioco dell'Allianz Stadium. Il suo arrivo fu fortemente voluto dall'allora dirigenza bianconera guidata dall'ex Presidente Andrea Agnelli e da tutto il consiglio d'amministrazione bianconero in cui c'era anche Pavel Nedved nel ruolo di vice presidente della Vecchia Signora.

L'addio di Cristiano e le dimissioni in massa di tutto il cda bianconero in una notte di fine novembre 2022 per via del coinvolgimento nell'indagine Prisma per falso in bilancio e dalle contestazioni della Consob, portarono il club a dare il via a un nuovo capitolo della storia del club. Ma per un attimo nella notte di ieri quando Al-Nassr e Al-Shabab si sono sfidate in campionato, Cristiano Ronaldo e Nedved hanno avuto modo di rivedersi faccia a faccia per la prima volta dopo quegli anni in bianconero. Il tutto nel tunnel degli spogliatoi.

Nedved ha sempre avuto parole di enorme rispetto nei confronti di Cristiano Ronaldo difendendo l'investimento fatto dalla società e da Andrea Agnelli nonostante la Champions non sia mai arrivata in quegli anni. La dirigenza aveva puntato quel trofeo fortemente proprio a seguito dell'arrivo del portoghese, ma tutto ciò non avvenne. Ieri, poco prima della sfida poi terminata col punteggio di 2-2, i due si sono rivisti. Nedved chiama CR7, si abbracciano, il ceco gli sussurra qualcosa e il campione dell'Al Nassr reagisce con una risata.

Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus.

L'incontro tra i due poco prima dell'ingresso in campo

Tutto in un clima completamente disteso nonostante la battaglia legale intrapresa da Cristiano Ronaldo nei confronti della Juventus per via di quegli stipendi relativi al periodo Covid. Nedved chiaramente ad oggi non ha più nulla a che fare con la Juventus così come Ronaldo ovviamente e dunque quello di ieri è stato un incontro piacevole tra vecchia amici che hanno condiviso un percorso, un'esperienza, sicuramente speciale e travolgente che farà per sempre parte della loro vita.