Incidente a Wimbledon tra Demi Schuurs e una raccattapalle: crollano al suolo rovinosamente

La tennista olandese Demi Schuurs ha rischiato di colpire con violenza una raccattapalle sulla testa a Wimbledon: impatto mancato per poco, ma scontro comunque molto duro che ha lasciato entrambe a terra. È seguito il timeout medico per la sorella dell’ex torinista Perr.

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Un incidente capitato durante un match di doppio femminile a Wimbledon poteva avere conseguenze ben più gravi, osservando al replay la dinamica di quanto avvenuto sul campo numero 3 dell'All England Club: Demi Schuurs stava inseguendo all'indietro una pallina che rimbalzava molto alta, come verso l'alto comprensibilmente era la direzione del suo sguardo. A quel punto c'è mancato pochissimo che la 32enne tennista olandese colpisse con violenza una raccattapalle sulla testa: impatto evitato di poco, ma scontro comunque molto duro, che ha lasciato entrambe a terra.

Cosa è successo a Wimbledon nel match di doppio di Demi Schuurs

A Wimbledon si stava giocando l'incontro dei quarti di finale del torneo di doppio femminile tra le coppie formate dalla Schuurs assieme all'australiana Perez e dalla giapponese Aoyama con la taiwanese Liang, il punteggio era di 3-3 nel primo set. La giocatrice olandese, che è sorella maggiore dell'ex difensore del Torino Perr, ha perso la percezione dello spazio a fondo campo nonché della posizione della raccattapalle, finendo per impattare con quest'ultima a ridosso della barriera e provocando la caduta rovinosa di tutte e due.

Dopo che il punto è andato ad Aoyama e Liang, la Schuurs ha richiesto un timeout medico: un fisioterapista è accorso sul campo e ha controllato il braccio e il ginocchio della tennista di Sittard, che è una specialista del doppio (è stata numero 7 quattro anni fa, oggi è in 23sima posizione del ranking di specialità). La raccattapalle invece non è parsa essersi fatta male e Demi le ha dato il cinque subito dopo che entrambe si sono rialzate.

Demi Schuurs impegnata a Wimbledon: la doppista olandese è stata eliminata

Dopo le cure ricevute sulla propria seggiola, la Schuurs è stato in grado di continuare a giocare: la partita è ripresa dopo una pausa di cinque minuti. Tuttavia l'olandese e la sua compagna Perez hanno poi perso il match, vinto in due set da Aoyama-Liang col punteggio di 6-4/6-4. Quest'ultima coppia domani affronterà in semifinale la canadese Dabrowski e la brasiliana Stefani, favorite della vigilia e teste di serie numero 2 del doppio femminile nel torneo londinese.