Europa League, il calendario di Roma e Lazio per la prima fase: partite, date e orari

A cura di Alessio Pediglieri

La Roma e la Lazio hanno scoperto le loro avversarie per la fase campionato di Europa League 2024/2025 nel sorteggio di venerdì scorso, oggi le due romane hanno anche a disposizione il calendario di Coppa, con le date e gli orari delle partite che si andranno a incastrare con gli altri tanti impegni stagionali.

Il calendario con le date e gli orari d’inizio delle partite è stato elaborato dalla Uefa oggi sabato 31 agosto, per garantire che non vi siano sovrapposizioni di calendario con le squadre della Champions League e UEFA Conference League (dove si è conosciuto anche il calendario della Fiorentina) che giocano nelle stesse città. Una esigenza irrinunciabile con una stagione serrata da impegni e con gli incastri effettuati dal software per trovare la combinazione perfetta.

Roma in Europa League: date e e orari con le otto avversarie

La Fase campionato vede la Roma sfidare otto avversarie in totale, con 4 partite in casa e 4 in trasferta. Inizio il 26 settembre, fine degli impegni a gennaio 2025. Le avversarie della Roma sono l'Eintracht Feancoforte il Tottenham (fascia 1), poi Braga e AZ Alkmaar (fascia 2), Dinamo Kiev e Union St Gilloise (fascia 3), Athletic Bilbao e Elfsborg (fascia 4)

Il calendario e gli orari delle partite della Roma

26 settembre alle 21:00 prima giornata: Roma vs. Athletic Bilbao

03 ottobre alle 21:00 seconda giornata: Elfsborg vs. Roma

24 ottobre alle 18:45 terza giornata: Roma vs. Dynamo Kiev

07 novembre alle 18:45 quarta giornata: Union St Gilloise vs. Roma

28 novembre alle 21:00 quinta giornata: Tottenham vs. Roma

12 dicembre alle 18:45 sesta giornata: Roma vs. SC Braga

23 gennaio alle 18:45 settima giornata: AZ Alkmaar vs. Roma

30 gennaio alle 21:00 ottava giornata: Roma vs. Eintracht Francoforte

Lazio in Europa League: date e e orari con le otto avversarie

Ecco le otto avversarie della Lazio in Europa League: Porto e Ajax (fascia 1), Real Sociedad e Braga (fascia 2), Ludogorets e Dinamo Kiev (fascia 3), Nizza e Twente (fascia 4)

Il calendario e gli orari delle partite della Lazio

25 settembre alle 21:00 Prima giornata: Dynamo Kiev vs. Lazio

03 ottobre alle 18:45 Seconda giornata: Lazio vs. Nizza

24 ottobre alle 21:00Terza giornata: Twente vs. Lazio

07 novembre alle 21:00 Quarta giornata: Lazio vs. Porto

28 novembre alle 18:45 Quinta giornata: Lazio vs. Ludogorets

12 dicembre alle 21:00 Sesta giornata: Ajax vs. Lazio

23 gennaio alle 21:00 Settima giornata: Lazio vs. Real Sociedad

30 gennaio alle 21:00 Ottava giornata: SC Braga vs. Lazio

Conference League, il calendario della Fiorentina: date e orari

3 ottobre alle 21:00 Prima giornata:Fiorentina – The New Saints

24 ottobre alle 18:45 Seconda giornata: St. Gallen-Fiorentina

7 novembre alle 21:00 Terza giornata: APOEL- Fiorentina

28 novembre alle 21:00 Quarta giornata: Fiorentina-Pafos

12 dicembre alle 18:45 Quinta giornata: Fiorentina-Lask

19 dicembre alle 21:00 Sesta giornata: Vitoria SC-Fiorentina