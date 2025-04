video suggerito

Lazio-Bodo/Glimt oggi in Europa League, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni La Lazio cerca l'impresa nella gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League dopo la sconfitta per 2-0 subita nella gara d'andata contro il Bodo/Glimt: fischio di inizio alle 21:00 allo stadio Olimpico di Roma. Diretta streaming e TV su Sky.

A cura di Vito Lamorte

La Lazio si prepara ad affrontare la gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il Bodo/Glimt e cerca l'impresa dopo la sconfitta per 2-0 dell'andata in favore dei norvegesi. La squadra di Marco Baroni scenderà in campo oggi, giovedì 17 aprile 2025 alle ore 21:00, con diretta TV e streaming su Sky.

La brutta sconfitta del primo round mettono in grande difficoltà i biancocelesti per il passaggio in semifinale ma la Lazio ha tutte le carte in regola per ribaltare la sfida e staccare il passa per il prossimo turno. Il risultato dell'andata è pesante ma la squadra di Baroni deve ringraziare il portiere Mandas se il punteggio finale non ha assunto contorni ancora peggiori. I capitolini hanno ritrovato un po' di spirito grazie al pareggio nel derby con la Roma ma la stracittadina è già alle spalle perché conta solo provare la rimonta contro il Bodo/Glimt e arrivare in semifinale.

Partita: Lazio-Bodo/Glimt

Dove: stadio Olimpico, Roma

Quando: giovedì 17 aprile 2024

Orario: 21:0

Diretta TV: Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252) e su Sky Sport 4K (213)

Diretta streaming: SkyGo, NOW

Competizione: Europa League, ritorno quarti di finale

Dove vedere Lazio-Bodo/Glimt in diretta TV

In diretta TV Lazio-Bodo/Glimt sarà visibile unicamente in modalità criptata a pagamento. La gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League si potrà seguire sui canali Sky di riferimento: Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252) e su Sky Sport 4K (213).

Lazio-Bodo/Glimt, dove vederla in diretta streaming

Anche per lo streaming la sfida delle 21:00 di questa sera tra i capitolini e i norvegesi è visibile unicamente per gli abbonati Sky. Per vederla sui mobile si può utilizzare l'app apposita SkyGo mentre per quanto riguarda il servizio on demand si può acquistare il match direttamente su NOW.

Le probabili formazioni di Lazio-Bodo/Glimt, partita di ritorno dei quarti di finale di Europa League

Marco Baroni non cambia il suo 4-2-3-1 con Mandas tra i pali, al fianco a Romagnoli dovrebbe tornare Gila con Lazzari e Hysaj. A centrocampo è intoccabile la coppia Guendouzi-Rovella. In attacco Dia trequartista e Castellanos prima punta con Zaccagni e Isaksen. Pedro pronto ad entrare nella ripresa.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Baroni.

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Saltnes; Hauge, Hogh, Blomberg. Allenatore: Knutsen.