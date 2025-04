Bodo Glimt-Lazio LIVE: il risultato in diretta della partita di Europa League

18:45 Le squadre stanno terminando le ultime fasi di riscaldamento ed è davvero tutto pronto all'Aspmyra Stadion. A dirigere questo incontro sarà il sig. Michael Oliver (Inghilterra). Il fischietto classe '85 sarà coadiuvato dagli assistenti Burt e Mainwaring e dal quarto ufficiale Andrew Madley. Nella sala VAR ci saranno Jarred Gillett (VAR) e Stuart Attwell (AVAR).

Solito 4-2-3-1 per Baroni che lascia in panchina Castellanos, appena rientrato dall'infortunio, Dele-Bashiru, Noslin e Tchaouna. Sarà interessante la gestione delle sostituzioni anche in ottica del derby di domenica. Lazio senza gli infortunati Ibrahimovic, Patric e Tavares, lo squalificato Rovella e Pellegrini (non inserito in lista).

4-3-3 per il Bodo/Glimt che schiera l'ex Milan Hauge che ha fatto "ritorno a casa" dopo le esperienze in Italia, Germania e Belgio. Kjetil Knutsen deve fare a meno degli infortunati Auklend, Bassi, Kjaer, Skeide e Vetti.

FORMAZIONI UFFICIALI: La Lazio scende in campo con un 4-2-3-1 in cui figurano: Mandas - Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj - Guéndouzi, Vecino - Isaksen, Pedro, Zaccagni - Dia. All. Marco Baroni.

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Bodo/Glimt si schiera con un 4-3-3 in cui figurano: Haikin - Sjovold, Gundersen, Bjortuft, Bjorkan - Evjen, Berg, Saltnes - Blomberg, Hogh, Hauge. All. Kjetil Knutsen.

La Lazio, invece, dopo aver conquistato col 1° posto la fase campionato di Europa League ha eliminato il Viktoria Plzen agli ottavi di finale. La squadra di Baroni aveva vinto proprio la gara d'andata in trasferta per 2-1. Adesso c'è il derby contro la Roma alla prossima di campionato, ma i biancocelesti vogliono già indirizzare la pratica Bodo/Glimt.

Il Bodo/Glimt è solo alla seconda giornata di campionato, ma in Europa League sta facendo cose importanti. La squadra di Kjetil Knutsen ha eliminato ai playoff il Twente e agli ottavi l'Olympiacos (la squadra che ha vinto l'anno scorso la Conference League). In entrambi i casi i norvegesi erano sfavoriti, come lo sono ora contro la Lazio. Ma occhio alle soprese.