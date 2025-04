Lazio-Bodo Glimt LIVE, il risultato in diretta della partita di Europa League 2024/2025

21:52 Manca un po' di concentrazione in più sotto porta. La Lazio ha creato, ma deve cercare di portare più uomini in area di rigore e non solo fare le fiammate con Isaksen. Il Bodo/Glimt, invece, è cosa totalmente diversa rispetto all'andata, quando aveva dominato in lungo e in largo il match. Occhio però a non lasciargli troppo spazio. Abbiamo visto che, comunque, due occasioni sono riusciti a crearsele.

Nonostante l'occasione per gli ospiti in avvio, è stata una Lazio caparbia e volenterosa. Per adesso è 1-0 e manca ancora tanto per centrare la qualificazione, ma l'atteggiamento visto in campo è quello giusto per provare la rimonta. Pedro, Isaksen, Castellanos, ma anche Lazzari e Romagnoli. La squadra di Baroni ha creato tanto.

45'+4' FINISCE IL PRIMO TEMPO! E su questa occasione per il Bodo/Glimt si chiude il primo tempo. Norvegesi pericolosi in avvio e ora nel finale, ma in vantaggio c'è la Lazio grazie al gol di Castellanos di tacco. Lazio che avrebbe meritato anche più dell'1-0, ma trema ancora la traversa colpita da Zaccagni.

45'+3' MANDAS SALVA TUTTO! Berg cerca direttamente i pali con la sua conclusione da calcio di punizione, Mandas con un colpo di reni salva il risultato.

45'+2' Break del Bodo Glimt che conquista una punizione vicino all'area di rigore con Bjorkan. Se non altro, la squadra norvegese riesce a far passare un po' di tempo ora.

45'+1' Due minuti di recupero...

45' TRAVERSA DI ZACCAGNI! Gila ruba palla dentro l'area di rigore avversaria, cross per l'inserimento di Zaccagni che vola in tuffo ma centra in pieno la traversa col suo colpo di testa. Occasionissima per il 2-0.

43' ROMAGNOLI PERICOLOSO! Batti e ribatti in area, Romagnoli va al tiro sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma arriva la deviazione provvidenziale di un difensore che rimpalla la sua conclusione. Altro corner. La Lazio continua a spingere volendo il raddoppio prima della fine del primo tempo.

41' Fallo di reazione di Saltnes su Lazzari. Il centrocampista del Bodo/Glimt aveva qualcosa da dire dopo il tackle precedente dello stesso Lazzari. I giocatori della Lazio vogliono il giallo, ma l'arbitro non estrae cartellini per questo episodio.