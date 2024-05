video suggerito

Xabi Alonso prima di Bayer-Roma che vale la finale di Europa League: “Non abbiamo dimenticato il dolore” Il tecnico del Leverkusen non abbassa la guardia prima della semifinale di ritorno, nonostante la vittoria (0-2) dell’andata. Il ricordo dell’eliminazione dello scorso anno brucia ancora. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Gabriele Mento

21 CONDIVISIONI condividi chiudi

È uno Xabi Alonso concentrato quello che si è presentato in conferenza stampa, prima della semifinale di ritorno di Europa League di domani sera. Nonostante la vittoria del Bayer Leverkusen che ha superato per 2-0 la Roma all'olimpico all'andata, l'allenatore spagnolo non ha nessuna intenzione di abbassare la guardia in vista del ritorno che si giocherà domani sera alle 21 in Germania.

La società è stata in giornata protagonista di uno scivolone social, che aveva pubblicato su X le informazioni su come assistere alla finale, prima ancora che si giochi la partita. Xabi Alonso sottolinea come il ritorno comunque "Sarà una partita pericolosa". Secondo l'allenatore dei tedeschi, il Bayer non potrà pensare solo a difendersi "Perché un gol può cambiare tutto. Dovremo partire concentrati dall'inizio, controllare il gioco e difendere da squadra".

L'atmosfera dello stadio

Xabi Alonso si aspetta di vedere la propria squadra spinta dal pubblico della BayArena. "Domani sarà una partita fantastica, con un'atmosfera fantastica. È la semifinale di Europa League. Ricordo ancora l'accoglienza dei tifosi sulla Bismarckstrasse l'anno scorso, è stato incredibile".

Bayer imbattuto in stagione

La stagione del Bayer Leverkusen finora è stata straordinaria, con 48 partite senza nessuna sconfitta, e la Bundesliga già in bacheca. L'allenatore spagnolo evidenzia come "Cercheremo comunque di vincere giocando aggressivi". Xabi Alonso sembra anche non aver dimenticato l'eliminazione subita la scorsa stagione, proprio per mano dei giallorossi. Tanto da avere un'espressione di gioia quando ha saputo che la Roma sarebbe stata l'avversaria in semifinale. "Non abbiamo dimenticato il dolore che abbiamo provato e speriamo stavolta di festeggiare noi. Vogliamo meritarci la vittoria e raggiungere noi la finale a Dublino". Dello stesso avviso anche il difensore Edmond Tapsoba, che ricorda ancora la delusione di 12 mesi fa. "Abbiamo sofferto molto dopo la gara di ritorno dello scorso anno. Per noi è un sogno andare a Dublino e domani daremo il massimo. Arrivare in finale sarebbe un sogno per noi".