Milan-Liverpool 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League

Milan in campo contro il Liverpool per la fase campionato della nuova Champions League: 0-0 il risultato in diretta LIVE. I red devils favoriti dai pronostici, rossoneri pronti al grande colpo davanti al proprio pubblico. Diretta TV su Sky e in streaming gratis su SkyGo e NOW.

0

20:45 Le parole di Fonseca prima di Milan-Liverpool: "Vedremo quanto valiamo" Per Paulo Fonseca il Liverpool arriva al momento giusto: gli inglesi sono l'avversario perfetto per testare le qualità del Milan reduce dalla bella vittoria contro il Venezia ma ancora in attesa di capire se sia uscito dal momento negativo. "Gara utile per comprendere il nostro valore" ha spiegato il portoghese in conferenza della vigilia, "ma servirà l'appoggio e l'amore del nostro pubblico. Scopriremo insieme se stiamo imparando e migliorando ancora" A cura di Alessio Pediglieri 20:30 Chi è Eskas, l'arbitro di Milan-Liverpool Milan e Liverpool è stata affidata al fischietto norvegese Espen Eskås che dirigerà la sua quinta partita di Champions League in carriera. L'arbitro scandinavo non ha mai diretto né Milan né Liverpool. A cura di Alessio Pediglieri 20:10 Il pronostico di Milan-Liverpool, favoriti gli inglesi Il Milan proverà a vincere contro il Liverpool per incamerare i primi tre punti per la classifica generale. Malgrado il riscatto col Venezia, però, la squadra di Fonseca appare leggermente sfavorita rispetto agli inglesi che arrivano a San Siro cercando il colpo grosso. Non a caso tutti i principali bookmakers in lavagna aprono a favore dei reds, che sono appoggiati dagli scommettitori per il doppio risultato utile, pareggio o successo esterno. A cura di Alessio Pediglieri 20:07 Le formazioni ufficiali di Milan-Liverpool Decisi gli 11 titolari del Milan e del Liverpool, eccole scelte di Fonseca e Slot: MILAN (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Reijnders, Fofana; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Morata. All. Fonseca

A disposizione: Nava, Torriani, Okafor, Zeroli, Chukwueze, Emerson, Bartesaghi, Terracciano, Gabbia, Musah, Abraham. LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Konaté, Tsimikas; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Jota. All. Slot

A disposizione: Jaros, Kelleher, Gomez, Endo, Luis Diaz, Nunez, Chiesa, Jones, Robertson, Quansah, Morton, Bradley. A cura di Alessio Pediglieri 19:32 L'ultima volta contro il Liverpool in finale, il Milan alzò la Champions Milan e Liverpool si sono incrociate l'ultima volta nel 2021 nella fase a Gironi, ma ciò che resta nella mente dei tifosi sono le due finali di Champions League. La prima nel 2005 e la seconda due anni più tardi. Se la prima, a Istanbul fu drammatica, il ricordo dei reds evoca piacevolissimi ricordi ai tifosi milanisti perché nel 2007 ci fu la grandissima rivincita. Ad Atene, una doppietta di Filippo Inzaghi fece esultare i cuori rossoneri. A cura di Alessio Pediglieri 19:31 Milan-Liverpool in campo alle 21:00 Il Milan ospita il Liverpool a San Siro per la prima partita della Fase a Campionato della nuova Champions League. Una gara già delicatissima delle otto che si andranno a disputare per stilare la classifica finale. Il match è fissato in calendario alle 21:00 A cura di Alessio Pediglieri 19:30 Dove vedere Milan-Liverpool di Champions League in TV e streaming Milan-Liverpool è la prima partita nella nuova Champions League dei rossoneri di Fonseca, in programma oggi martedì 17 settembre a San Siro. Diretta TV in esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky GO. Fischio d'inizio alle ore 21:00 A cura di Alessio Pediglieri