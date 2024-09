video suggerito

Milan-Liverpool, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni Milan-Liverpool è la prima partita della nuova Champions League per la squadra di Fonseca. Si gioca oggi martedì 17 settembre alle ore 21 con diretta TV e streaming su Sky e Sky Go. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Milan-Liverpool è la prima partita nella nuova Champions League dei rossoneri, in programma oggi martedì 17 settembre a San Siro. Diretta TV in esclusiva su e in streaming su Sky GO. Fischio d'inizio alle ore 21, con la squadra di Fonseca, reduce dalla vittoria sul Venezia, pronta ad iniziare il suo cammino in Europa. Non sarà semplice contro la compagine allenata da Arne Slot, tra le favorite per la qualificazione al prossimo turno. Il Milan poi dopo la partita di oggi dovrà vedersela in trasferta con il Real Madrid e poi con Brugge, Bayer Leverkusen, Stella Rossa, Dinamo Zagabria, Girona, Slovan Bratislava. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla partita.

Fonseca potrebbe affidarsi ad una squadra simile a quella tipo, con Morata in avanti e un trio alle sue spalle formato da Chukwueze, Pulisic, Leao. Da quest'ultimo si aspettano tutti molto, dopo un avvio di stagione sotto tono.

Partita: Milan-Liverpool

Dove: Stadio San Siro, Milano

Quando: martedì 17 settembre 2024

Orario: 21:00

Diretta TV: Sky

Diretta Streaming: Sky Go, NOW

Competizione: Champions League

A che ora e dove vedere Milan-Liverpool in diretta TV: la partita non è in chiaro

Dove vedere Milan-Liverpool in TV? La partita di Champions in programma oggi alle 21 si potrà seguire in diretta esclusiva su Sky, e dunque non in chiaro. Gli abbonati all'emittente satellitare potranno seguire il match tra i rossoneri e i Reds sui canali Sky Sport Uno (canale numero 201) e Sky Sport (252). La diretta inizierà alle 20:30 con ampio pre-partita con lo studio che si ritroverà poi dopo il 90° con commenti e interviste.

Champions, Milan-Liverpool dove vederla in diretta streaming

Milan-Liverpool si potrà vedere anche in diretta streaming, non in chiaro. Il match di Champions si potrà seguire sull'app Sky GO disponibile per gli abbonati Sky, con possibilità anche di acquistare il singolo biglietto dell'evento su NOW.

Le probabili formazioni di Milan-Liverpool

Il Milan di Fonseca dovrebbe schierarsi contro il Liverpool con il 4-2-3-1 con Morata titolare in avanti, e il trio formato da Chukwueze, Pulisic, Leao alle sue spalle. Slot schiererà i Reds con Diogo Jota punta, e Salah, Szoboszlai, Luis Diaz a sostegno. Ecco le formazioni:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Pavlovic, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Loftus-Cheek; Chukwueze, Pulisic, Leao; Morata. All.: Fonseca.

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, van Dijk, Robertson; MacAllister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Luis Diaz; Diogo Jota. All.: Slot.